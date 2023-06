General Atlantic entre en force dans le capital d'Atoss Software - chute du cours de l'action

MUNICH (dpa-AFX) - Le spécialiste des logiciels de ressources humaines Atoss accueille un nouvel actionnaire important, l'investisseur financier américain General Atlantic. General Atlantic a acheté environ 20 % des actions d'Atoss à AOB Invest, qui est contrôlé par le fondateur et président du conseil d'administration d'Atoss, Andreas Obereder, a annoncé Atoss Software jeudi à Munich. L'investisseur financier pourrait en outre augmenter encore un peu sa participation. General Atlantic souhaite soutenir Atoss dans la poursuite de son internationalisation et le développement de son activité cloud. En bourse, ces nouvelles ont toutefois été accueillies par une chute du cours.

L'action Atoss a perdu plus de dix pour cent de sa valeur peu après l'ouverture du marché. En fin de matinée, le titre était encore en baisse de plus de six pour cent à 200,50 euros et restait ainsi le plus grand perdant de l'indice des petites valeurs SDax. Depuis le début de l'année, l'action a toutefois gagné environ 45 pour cent de sa valeur et fait toujours partie des titres les plus forts de l'indice si l'on considère cette période.

Selon le communiqué, General Atlantic paiera pour les parts d'Atoss un prix inférieur de 12,8 % au cours moyen pondéré par les volumes des 180 jours de cotation depuis le 30 septembre 2022. L'accord doit être mis en œuvre le 30 juin. En outre, les deux parties ont convenu que, pendant une période de quatre ans, elles ne pourraient céder la majeure partie de leur participation qu'avec l'accord de l'autre partie.

En plus de la participation de 20 pour cent, General Atlantic peut, selon les indications, acquérir jusqu'à 5 pour cent supplémentaires des parts. La holding d'Obereders reste ainsi le plus gros actionnaire d'Atoss. Jusqu'à présent, AOB Invest détenait une bonne moitié des parts.

Selon ses propres informations, le fournisseur de logiciels de Munich compte environ 15 000 clients dans plus de 50 pays. Parmi les entreprises allemandes, les distributeurs Aldi Süd, Edeka et Douglas, mais aussi la Deutsche Bahn et la Lufthansa utilisent les logiciels d'Atoss. Les programmes de l'entreprise munichoise permettent aux entreprises de planifier et d'optimiser numériquement l'affectation de leurs employés.

"L'entrée au capital de l'un des investisseurs en capital de croissance les plus performants au monde constitue une grande opportunité pour Atoss.

offre à Atoss une grande opportunité d'exploiter l'énorme potentiel de croissance de notre marché.

d'exploiter encore plus activement ce marché ", a déclaré le fondateur de l'entreprise, M. Obereder. General Atlantic souhaite soutenir l'entreprise munichoise dans le développement et la commercialisation internationale de ses produits, a ajouté Jorn Nikolay, qui dirige les activités de l'investisseur financier en Allemagne, en Autriche et en Suisse. Après son entrée au capital, Nikolay devrait rejoindre le conseil de surveillance d'Atoss, qui passera de trois à quatre personnes.

Selon les indications, General Atlantic investit depuis plus de quatre décennies dans des entreprises en forte croissance. Jusqu'à présent, la société a mis à disposition de plus de 500 entreprises un capital de croissance et un soutien stratégique.

Fin mars, General Atlantic gérait ainsi des actifs d'une valeur de plus de 75 milliards de dollars (plus de 69 milliards d'euros). L'investisseur financier est par exemple engagé dans la filiale de Deutsche Borse Qontigo, dans la filiale de ProSiebenSat.1 ParshipMeet, dans l'entreprise de médias Buzzfeed et dans le fournisseur de bus longue distance Flixbus./stw/mis/knd/mis