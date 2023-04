L'investisseur financier Silver Lake veut acquérir Software AG - le cours fait un bond en avant

(nouveau : avec cours actualisé, déclarations de la direction, avis des analystes)

DARMSTADT (dpa-AFX) - L'investisseur financier américain Silver Lake veut maintenant racheter Software AG après son entrée au capital il y a un peu plus d'un an. Le groupe américain, spécialisé dans les entreprises technologiques, propose aux actionnaires 30 euros par action, a-t-il annoncé dans la nuit de vendredi à samedi. Silver Lake valoriserait ainsi l'entreprise à 2,2 milliards d'euros. En fin de compte, Silver Lake veut retirer Software AG de la Bourse. L'action de la société de Darmstadt s'est envolée lundi.

Le cours a bondi de près de moitié pour atteindre 29,82 euros. Le cours de l'action était en baisse depuis la mi-2021. En août 2021, le titre ne valait plus que 44 euros. Le plus haut sur plusieurs années en janvier 2018 était même de près de 50 euros.

L'offre de rachat est soumise à un seuil d'acceptation minimum de 50 pour cent plus une action. Software AG s'attend à ce que le deal soit conclu au quatrième trimestre de cette année.

Il y a un peu plus d'un an, Silver Lake avait déjà investi 344 millions d'euros dans Software AG en achetant des obligations convertibles. Celles-ci auraient potentiellement pu être converties en environ neuf pour cent des actions de l'entreprise - mais cela ne devrait pas se produire dans le cadre du deal prévu, a déclaré lundi le président du directoire Sanjay Brahmawar lors d'une conférence téléphonique avec des analystes. L'actionnaire principal, la Software-AG-Stiftung, vend toutefois une grande partie de son paquet de parts aux Américains.

La fondation dirigée par le cofondateur de l'entreprise, Peter Schnell, a signé un accord pour vendre 25,1% des actions de Software AG à Silver Lake. La fondation détenait dernièrement près d'un tiers de l'entreprise et soutient, selon les informations fournies, sans réserve l'offre de rachat. Le directoire et le conseil de surveillance du groupe veulent recommander aux actionnaires d'accepter l'offre d'achat. Deux représentants de Silver Lake siègent au conseil de surveillance de la Hesse du Sud depuis son entrée au capital, mais ils se sont retirés du processus d'acquisition en raison d'un possible conflit d'intérêts, a déclaré Brahmawar.

"Nous saluons le projet d'acquisition de Software AG par Silver Lake", a déclaré le président de la fondation Schnell. "Silver Lake a été un partenaire idéal pour Software AG et pour nous depuis l'investissement initial". La fondation conserverait donc cinq pour cent des parts de l'entreprise, celles-ci étant soumises à un blocage.

Le président du conseil d'administration de Software AG, Sanjay Brahmawar, a rappelé l'expérience de Silver Lake dans l'accompagnement des entreprises dans leur transformation vers des modèles économiques basés sur l'utilisation de logiciels en ligne et par abonnement. Brahmawar avait été recruté en 2018 pour relancer la faible croissance chronique de la société de Darmstadt. Pour ce faire, le dirigeant a transformé l'entreprise au cours des dernières années, et le groupe fait actuellement évoluer ses offres vers le modèle de l'abonnement.

Toutefois, la croissance n'a pas été forte jusqu'à présent et les investisseurs du marché ont souvent été déçus par l'évolution. L'entreprise s'avère notamment coûteuse en raison d'investissements élevés : les actionnaires s'attendaient en fait à une nette amélioration de la rentabilité cette année, notamment parce que Brahmawar en avait fait la promesse dans son plan à moyen terme. Mais avec les prévisions annuelles de fin janvier, il est devenu clair qu'il n'en serait rien dans un premier temps.

Au vu de la frustration palpable des investisseurs, il est probable que la transaction aboutisse, a déclaré un trader. La société d'investissement Kepler Cheuvreux a conseillé aux investisseurs d'accepter l'offre.

L'analyste Armin Kremser de la DZ Bank a également conseillé d'accepter ce qu'il considère comme une offre surprenante. Il a critiqué l'évolution récente de l'entreprise. "En fin de compte, Software AG, en tant que groupe indépendant, n'a pas réussi pendant de nombreuses années à exploiter de manière adéquate la forte croissance fondamentalement possible résultant de l'exploitation de marchés d'avenir tels que l'intégration des données et l'analyse des données et à créer ainsi une valeur durable pour les actionnaires", écrit l'expert du secteur.

Software AG propose principalement des logiciels pour les départements informatiques des entreprises et des administrations. Les applications de l'entreprise de Darmstadt doivent permettre d'interconnecter différents systèmes informatiques. Dans ce secteur, Software AG a tendance à profiter de la croissance des entreprises, des acquisitions et des projets de modernisation informatique. En outre, il existe encore l'activité traditionnelle de logiciels de base de données pour gros ordinateurs, imaginée autrefois par le cofondateur Schnell et qui a fait la grandeur de l'entreprise.

Même sous la direction de Brahmawar, l'entreprise connaît depuis des années des échecs répétés. La transformation vers une croissance plus rapide coûte beaucoup d'argent en raison des investissements nécessaires. En mars, la direction a par exemple réduit le dividende de 76 à 5 centimes d'euro en raison d'une chute des bénéfices. Le cours de l'action a été divisé par deux depuis l'entrée en fonction de Brahmawar en août 2018 jusqu'à l'annonce du projet d'acquisition de Silver Lake. Dernièrement, l'entreprise avait également chuté en bourse dans l'indice des petites valeurs SDax. Avant l'entrée de Silver Lake au capital de l'entreprise par le biais d'obligations convertibles l'année dernière, il avait déjà été spéculé que Software AG pourrait être vendue dans son intégralité.

La nouvelle directrice financière Daniela Bünger a déclaré que les chiffres trimestriels pour les trois premiers mois, qui seront publiés jeudi (27 avril), étaient conformes aux attentes du marché en ce qui concerne les indicateurs de prévision. Elle a en outre confirmé "les prévisions pour l'ensemble de l'année 2023 pour tous les indicateurs".

Software AG annule la journée du marché des capitaux prévue pour les investisseurs en juin, compte tenu des projets d'accord. Dans une présentation, Brahmawar a toutefois précisé qu'à moyen terme, le chiffre d'affaires de la division Logiciels d'intégration devrait connaître une croissance annuelle à deux chiffres en pourcentage. La marge opérationnelle devrait ainsi atteindre les vingt pour cent élevés. Par moyen terme, Software AG entend la période de cinq ans, comme l'a expliqué Mme Bünger, directrice financière./men/he/niw/mis