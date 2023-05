Lutte d'offres : les investisseurs s'en prennent à la direction de Software AG

DARMSTADT (dpa-AFX) - Dans la bataille pour l'acquisition de Software AG, des actionnaires ont critiqué la direction pour sa récente attitude. Les actionnaires se sont intéressés à la

avant tout sur l'évaluation de l'éditeur de logiciels dans le cadre de la reprise envisagée - mais aussi sur la menace de conflits d'intérêts en arrière-plan. Le patron de Software AG, Sanjay Brahmawar, a entre-temps défendu l'offre de Silver Lake, privilégiée par la direction du groupe. Les Californiens sont le "partenaire parfait" pour la restructuration qu'il a engagée, a déclaré le manager lors de l'assemblée générale de mercredi à Darmstadt.

Le fait que les représentants de l'investisseur technologique américain Silver Lake au sein du conseil de surveillance de l'entreprise de Darmstadt se soient tenus à l'écart de la réunion des actionnaires "pour des raisons personnelles" n'a guère contribué à détendre l'atmosphère. Du point de vue des représentants des actionnaires, ils ont manifestement pris un peu trop au sérieux leur annonce de se tenir à l'écart du processus de reprise.

Silver Lake propose actuellement 32 euros par action après avoir augmenté son offre. Son rival Bain Capital veut payer au moins 34 euros via sa société de portefeuille Rocket Software - et même 36 euros si la fondation Software AG et Silver Lake se rejoignent. Brahmawar considère néanmoins que l'offre de Bain n'est "pas supérieure".

Lors du débat, il est apparu clairement que les actionnaires voient d'un œil très critique la démarche de l'entreprise. "Si un soumissionnaire veut reprendre Software AG, il doit payer un prix équitable", a exigé Martin Weimann, qui a déclaré représenter plusieurs actionnaires. "Ce sont les actionnaires qui décident, pas vous", a-t-il déclaré en direction de la direction de l'entreprise. Selon lui, on a l'impression que Silver Lake a pu être "traité amicalement" en tant qu'investisseur existant et avec des représentants au conseil de surveillance. Il faut veiller à ce qu'il n'y ait pas de "sweet deals pour les initiés". Si nécessaire, il fera appel à l'autorité de surveillance financière Bafin et aux tribunaux afin de respecter les normes minimales, a déclaré Weimann.

Depuis que Silver Lake est entré au capital de la société de Darmstadt il y a un peu plus d'un an par le biais d'une obligation convertible, deux de ses envoyés siègent au conseil de surveillance de Software AG, Christian Lucas étant même président de l'organe. Lui et James Whitehurst n'ont pas assisté à l'événement en milieu de semaine "pour des raisons personnelles". Interrogée, la direction de l'assemblée générale n'a pas souhaité donner plus d'informations sur les raisons de cette absence.

"Je considère que c'est un manque de respect pour les actionnaires que Monsieur Lucas ne se montre même pas ici par vidéo", a déclaré Christian Strenger qui, selon ses propres dires, parlait au nom d'environ cinq pour cent des actions. Ce représentant des actionnaires est directeur d'un centre de recherche sur la bonne gestion d'entreprise à l'école supérieure privée Frankfurt School of Finance & Management. M. Strenger a également critiqué le nombre trop élevé de mandats de Lucas dans les organes de contrôle, dont cinq présidences. Lucas est co-directeur de Silver Lake dans la région Europe et, en tant que tel, il est représenté dans de nombreux conseils d'administration de participations de l'investisseur.

Dans la lutte d'offres pour l'entreprise de Darmstadt, une dispute s'est récemment dessinée - dans le pire des cas, la direction craint un blocage stratégique, comme l'a déclaré la directrice financière Daniela Bünger. Le contexte : Silver Lake a déjà conclu un contrat d'achat avec l'actionnaire principal actuel, la fondation Software AG, pour 25,1 pour cent des parts. Grâce à d'autres acquisitions, les Américains ont ainsi rassemblé une part totale de 30,1 pour cent. Selon la présentation de Silver Lake, la fondation du cofondateur de l'entreprise Peter Schnell ne peut pas se retirer du contrat d'achat conclu.

Selon les dernières informations, Bain a accès à un peu plus de 10 pour cent des actions. Si Silver Lake reste ferme et ne cède pas face à l'offre plus élevée de son concurrent, Bain pourrait devenir un autre gros actionnaire aux intérêts divergents dans l'entreprise - si celui-ci acquiert également des parts supplémentaires importantes.

Plusieurs grands investisseurs ont entre-temps vivement critiqué Software AG pour ne pas avoir répondu à la contre-offre. Le gestionnaire de fonds britannique Schroders et l'investisseur américain Harris Associates ont notamment formulé des reproches en ce sens. L'entreprise a répondu aux questions des investisseurs : La direction s'est également penchée à plusieurs reprises sur l'offre de Bain et des représentants de l'investisseur financier. En fin de compte, Software AG continue à soutenir Silver Lake.

L'entreprise s'attend à ce que la documentation de l'offre soit publiée ce vendredi ou lundi. Celui-ci sera ensuite examiné avec l'aide de conseillers externes, a déclaré Brahmawar. Silver Lake veut en fin de compte retirer Software AG de la bourse.

Brahmawar part du principe que Silver Lake continuera, comme il l'a annoncé, à soutenir sa coûteuse transformation vers un modèle commercial d'abonnement dans les années à venir - et il espère aussi que cela fonctionnera mieux en dehors du marché boursier.

Sur le marché boursier, l'entreprise a plutôt du mal à s'imposer en raison de ses résultats fluctuants et de son manque de croissance. Avant l'annonce du projet de rachat, l'action flottait autour de 20 euros, alors qu'elle valait encore nettement plus de 40 euros à l'automne 2021. Silver Lake promet en outre que l'entreprise restera autonome et conservera son siège social à Darmstadt.

Bain veut en revanche fusionner Software AG avec Rocket. Cela pourrait également affecter la position globale de l'entreprise. Bain partage toutefois la vision d'une fusion qui protège à la fois l'identité et la culture des deux entreprises, a-t-on appris de Rocket Software.

"Une chose ne doit pas arriver : Que Software AG soit pillée par n'importe qui qui achète ici", a déclaré Andreas Schmidt de la Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger (SdK), qui a également critiqué le travail de la direction dans les affaires courantes. Selon lui, Software AG a plus ou moins échoué au cours des dernières années. "La restructuration ne porte pas vraiment de fruits", a-t-il analysé./men/tav/ngu