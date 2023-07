Software AG est un développeur de logiciels basé en Allemagne et un fournisseur de plateformes de technologies de l'information (TI) pour les entreprises. La société opère dans trois segments : Digital Business Platform (DBP), Adabas & Natural (A&N) et Consulting. Le segment DBP se concentre sur l'intégration, la gestion des processus métier et le big data avec les familles de produits webMethods, Aris, Alfabet, Apama et Terracotta. Il comprend également la ligne d'activité IoT/Cloud, qui se concentre sur l'internet des objets (IoT) et les solutions d'informatique en nuage (cloud computing). Le segment A&N propose la gestion des données avec les familles de produits Adabas et Natural. Le segment Consulting se spécialise dans la mise en œuvre des produits de la société. La Société accompagne les entreprises de divers secteurs dans leurs processus de transformation numérique. Ses clients sont actifs dans les secteurs de la banque, de la communication, de l'énergie, de l'assurance, de la vente au détail et du transport, entre autres.

