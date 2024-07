(Alliance News) - Software Circle PLC a annoncé vendredi qu'il avait acheté Link Maker Systems Ltd pour un montant de 4,5 millions de livres sterling.

L'acquéreur d'entreprises de logiciels basé à Manchester a déclaré qu'il achèterait Link Maker jusqu'à 4,5 millions de livres sterling. Il a précisé que 3,0 millions de livres sterling seraient versés à la fin de l'opération. Un montant supplémentaire de 1,5 million de livres sterling sera versé en fonction de la réalisation de certains objectifs liés aux futures performances financières de Link Maker.

"La plateforme d'adoption de Link Maker réunit les services sociaux de l'enfance du Royaume-Uni afin d'élargir le choix de placement des enfants et d'améliorer l'utilisation des données et la collaboration entre les autorités locales et les agences d'adoption", a déclaré Software.

Au cours de l'exercice clos le 31 mars, Link Maker a enregistré un chiffre d'affaires de 1,6 million de livres sterling et un bénéfice avant intérêts et impôts de 890 000 livres sterling.

L'acquisition devrait permettre de générer des flux de trésorerie et d'accroître les bénéfices au cours de la première année suivant l'acquisition.

Le directeur général, Gavin Cockerill, a déclaré : "Ce que fait Link Maker est vraiment important : "Ce que fait Link Maker est vraiment important et nous sommes extrêmement fiers que l'équipe nous rejoigne en tant que deuxième entreprise de notre segment Santé et soins sociaux. Ensemble, nous sommes convaincus de pouvoir rendre l'aide sociale à l'enfance plus efficace, plus sûre et plus centrée sur l'enfant".

Les actions de Software Circle étaient en hausse de 2,1 % à 17,36 pence chacune à Londres vendredi après-midi.

Par Sophie Rose, journaliste senior à Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2024 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.