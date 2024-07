Softwareone Holding AG est une société basée en Suisse, principalement engagée dans l'industrie des licences de logiciels. Le portefeuille de produits de la société comprend les licences, la gestion des actifs logiciels, les logiciels pour les établissements d'enseignement, le portail du cycle de vie des logiciels, l'infrastructure des fournisseurs de services de licence et d'hébergement, les licences en nuage et l'approvisionnement en logiciels. Les spécialistes de Softwareone Holding aident leurs clients en leur recommandant des produits, en leur proposant des licences, des conseils, des essais et un lien direct avec le fabricant. L'entreprise coopère avec des fournisseurs de logiciels tels que Adobe, Arcserve, CA, Citrix, Kaspersky, McAfee, Oracle, Proofpoint, Dell Software, Sophos, Symantec, TechSmith, Trend Micro et VMware, entre autres.

Secteur Services et conseils en informatique