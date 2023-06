Bain Capital propose 3,2 milliards de dollars pour SoftwareOne, le conseil d'administration juge l'offre trop basse

Dans sa réponse, le conseil d'administration de SoftwareOne a déclaré que l'offre "sous-évalue matériellement" la société et n'est pas dans son intérêt ni dans celui de la majorité de ses actionnaires.

Bain a proposé une offre en numéraire de 18,50 francs suisses par action pour privatiser la société. L'offre représente une prime de 33 % par rapport au cours de clôture du 31 mai, date à laquelle elle a été présentée aux administrateurs de SoftwareOne.

Les actions de la société, qui ont clôturé à 15,17 francs suisses mercredi, étaient en hausse de 19,8 % avant la mise sur le marché.

"La proposition est soumise à l'issue satisfaisante d'une due diligence habituelle, que le conseil d'administration de SoftwareOne a été invité à faciliter, ainsi qu'à d'autres conditions habituelles", a déclaré Bain.

SoftwareOne, dont le siège est à Stans, en Suisse centrale, aide les entreprises à gérer leurs achats de logiciels auprès de fournisseurs tels que Microsoft, Adobe et IBM. Elle a été introduite à la bourse suisse en 2019.

Bain a déclaré que sa proposition était soutenue par les actionnaires fondateurs Daniel von Stockar, B Curti Holding et Rene Gilli, qui détiennent ensemble 29,1% de la société.

"Les actionnaires fondateurs s'engagent pleinement en faveur de la transaction proposée et de Bain Capital en tant que partenaire de la transaction, et ils prévoient de renouveler une partie importante de leur investissement pour faciliter la transaction", a déclaré Bain.

Dans sa déclaration, SoftwareOne a confirmé que "l'offre indicative, non sollicitée et non contraignante de Bain Capital" qu'elle avait reçue était soutenue par ces actionnaires. Toutefois, le conseil d'administration, dont M. von Stockar s'est retiré, "a convenu à l'unanimité que la proposition sous-évalue matériellement la société et qu'elle n'est pas suffisamment étayée".

(1 dollar = 0,9035 franc suisse)