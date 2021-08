Bénéfice net semestriel en fort repli pour Softwareone

Zurich (awp) - Softwareone a vu sa rentabilité chuter au premier semestre sous le poids de ses initiatives de croissance. Alors que le prestataire nidwaldien de services et conseils informatiques aux entreprises a vu ses revenus progresser, son bénéfice net a chuté à 38,3 millions de francs suisses, contre 66,7 millions un an auparavant.

Ajusté des rémunérations en actions ainsi que des charges liées à l'entrée en Bourse et aux acquisitions, le bénéfice net s'est inscrit à 54,3 millions de francs suisses, contre 67,9 millions à fin juin 2020, ressort-il des résultats dévoilés jeudi par l'entreprise établie à Stans. Dans ses activités de logiciels et d'informatique nuagique (Software & Cloud), Softwareone a vu ses revenus augmenter de 6,5% à 4,17 milliards.

Le segment des solutions et services (Solutions & Services) a pour sa part dégagé un chiffre d'affaires de 196,3 millions de francs suisses, soit un bond de 35,2%. Le bénéfice brut du groupe s'est inscrit à 414,4 millions, 12,3% de plus qu'un an auparavant.

Les autres indicateurs de rentabilité ont aussi subi un repli, sous l'effet de la hausse des charges. Le résultat d'exploitation avant intérêts, impôts, dépréciations et amortissements (Ebitda) a ainsi fléchi de 9,6% à 92,5 millions de francs suisses. Avant intérêts et impôts, le bénéfice opérationnel (Ebit) s'est aussi contracté de près de 10% à 65,3 millions.

Ces deux derniers indicateurs se sont aussi affichés en repli en termes ajustés, l'Ebitda reculant en un an de 9% à 109,1 millions de francs suisses et l'Ebit de près de 10% à 81,9 millions. Sondés par AWP, les analystes avaient anticipé un bénéfice brut de 395,6 millions et un Ebitda de 112,6 millions.

Evoquant des charges en hausse de près de 20% à 321,8 millions de francs suisses, Softwarone indique avoir accéléré les investissements en vue de sa croissance. Reflet des acquisitions opérées depuis l'an dernier, notamment celle du colombien Intergrupo, l'effectif du groupe a bondi de 2050 postes à temps plein au regard de fin décembre 2020 à un total de 8269 à fin juin.

Evoquant la suite de l'exercice, Softwareone continue d'anticiper une croissance de son bénéfice brut (ajusté, à taux de change constant) de plus de 10%. La marge Ebitda ajustée devrait toujours se situer autour de 30%.

La firme de Stans indique observer les premiers signes d'une normalisation de l'activité d'achat, en particulier du côté des PME. Celle-ci s'attend aussi à une base de coûts au second semestre 2021 à peu près identique à celle des six premiers mois de l'année, les investissements ayant principalement été effectués en début d'année.

En parallèle à sa performance semestrielle, le groupe de Stans a fait part d'un changement au sein de sa direction générale. A compter de janvier prochain. Rodolfo Savitzky succédera à Hans Grüter en tant que directeur financier, ce dernier prenant alors sa retraite. M. Savitzky rejoint Softwareone en provenance du fournisseur bâlois d'ingrédients pharmaceutiques Lonza, où il occupait le poste de chef des finances depuis 2016.

vj/ol