Le patron de Softwareone voit d'autres acquisitions d'envergure

Zurich (awp) - Softwareone se voit encore grandir grâce à des acquisitions d'entreprises. Il y aurait entre cinq et sept candidats possibles, a indiqué son directeur général Dieter Schlosser dans une interview au magazine en ligne Cash.ch.

"Nous verrons l'année prochaine si l'un ou l'autre des candidats veut nous rejoindre et accepte nos conditions", a expliqué le patron du spécialiste des services et du conseil informatique aux entreprises. "Cette consolidation n'est toutefois pas une obligation pour nous". Des sociétés comprenant entre 20 et 150 employés sont dans le viseur du groupe nidwaldien.

Jusqu'ici, Softwareone a procédé à 11 reprises, dont l'entreprise allemande Comparex et la colombienne Intergrupo. Ce fut "toujours avec nos positions de liquidités", a ajouté M. Schlosser. L'entreprise se trouve par ailleurs "au niveau des orientations données fin septembre".

Alors que le fondateur actionnaire Beat Curti, 83 ans, s'est retiré du conseil d'administration en octobre et que les spéculations vont bon train sur la vente de sa part de 10%, Dieter Schlosser a assuré que Beat Curti est engagé envers Softwareone, mais "il n'a pas exclu de peut-être réduire légèrement sa participation à long terme. Mais il restera avec le coeur, l'âme et une participation chez Softwareone".

sig/tt/ck/al