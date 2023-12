Zurich (awp) - Les candidats au rachat de la société de services informatiques Softwareone ont bien diminué. Selon une dépêche de mercredi soir de l'agence Reuters, qui s'appuie sur une source proche du dossier, Bain Capital serait le seul à rester en lice.

Les autres intéressés, dont Apax Partners, se sont retirés, selon cette source. Bain Capital, qui avait fait une offre de rachat en juin et l'avait améliorée en juillet est désormais bien placé pour l'emporter.

L'entreprise de Stans avait auparavant fait état d'au moins quatre offres non contraignantes de rachat, dont celles de Bain et Apax. Contactés par Reuters, les porte-parole de Bain, de Softwareone et d'Apex n'ont pas voulu commenter.

En juillet dernier, le conseil d'administration de Softwareone avait rejeté l'offre améliorée de rachat de Bain Capital et avait annoncé étudier toutes les options stratégiques entre poursuite des activités comme société indépendante, fusion avec une autre entreprise ou vente pure et simple. Lors de la journée des investisseurs de novembre, les dirigeants avaient indiqué que l'examen de ces options était toujours en cours et que l'on informerait "en temps voulu".

Vers la fin juillet dernier, Bain Capital avait augmenté son offre à 19,50-20,50 francs suisses par action Software. Ce mercredi, le titre a clôturé à 17,29 francs suisses.

