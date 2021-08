Zurich (awp) - Le fournisseur de solutions logicielles pour entreprises et organisations Softwareone prévoit de publier jeudi 26 août ses résultats semestriels. Quatre analystes se sont pliés pour le consensus AWP à l'exercice des pronostics:

S1 2021E (en mio CHF) consensus AWP fourchette S1 2020A estimations bénéfice brut* 395,6 391,0 - 399,3 370,8 4 Ebitda* 112,6 107,7 - 120,5 120,0 4 * ajusté

FOCUS: au-delà de la performance à proprement parler, les observateurs concentreront leur attention sur la confirmation - ou non - des ambitions brossées par la direction pour l'ensemble de l'exercice en cours.

OBJECTIFS: le bénéfice brut doit progresser en 2021 d'au moins 10% hors effets de change, la marge Ebitda rester stable à environ 30%. La part du bénéfice ajusté promise aux actionnaires sous la forme de dividende s'établit entre 30 et 50%.

Le bénéfice brut de l'unité Solutions and Services doit évoluer plus favorablement que celui de Software and Cloud.

A moyen terme, la direction vise une marge brute de l'ordre de 15%. L'excédent brut d'exploitation (Ebitda) doit grimper plus vite que le bénéfice brut.

POUR MÉMOIRE: Softwareone affiche un insatiable appétit depuis le début de l'année, sans toutefois jamais chiffrer la facture de ses courses. La firme de Stans a avalé en janvier l'espagnol Intelligence Partner et le kentuckien Optimum Consulting, en mars le zurichois ITPC et en mai le texan Synchronet.

Hors période sous revue, Softwareone a depuis encore ingéré en juillet le brésilien ITSI et le spécialiste polonais du pèrogiciel SAP SE16N.

COURS DE L'ACTION: la nominative Softwareone a crapahuté jusqu'à un plus haut sur l'année de 30,15 francs suisses fin mars, pour dévisser par la suite et osciller depuis autour de 23 francs suisses. Le recul de plus de 16% depuis début janvier contraste avec l'appréciation de près de 20% du SPI.

RECOMMANDATIONS D'ANALYSTES selon AWP Analyser:

acheter: 10 conserver: 2 vendre: 0 objectif de cours moyen: 28,27 francs suisses

(en mio CHF) S1 21E S1 20A analyste +/-% bénéfice brut 370,8 Research Partners 399,3 Huber Baader Helvea 396,0 Woller UBS 396,0 Briest ZKB 391,0 Müller consensus AWP: 395,6 +6,7 Ebitda: 120,0 Research Partners 120,5 UBS 114,0 ZKB 108,0 Baader Helvea 107,7 consensus AWP: 112,6 -6,2

BAADER HELVEA (Knut Woller): Given the ongoing headwind of the pandemic in 1H21, we are expecting that SoftwareONE's operating momentum still has been burdened by a lower demand from the higher-margin SME segment in 1H21. Hence, we are expecting - in-line with consensus - a weaker 1H21 and an improving operating momentum in 2H21. With our gross profit estimate being broadly in line with consensus in 1H21, the adjusted EBITDA margin will mainly depend on the magnitude of SoftwareONE's investments in growth opportunities in 1H21. Therefore, a level of uncertainty remains as reflected in our below consensus' adjusted EBITDA estimate in 1H21. However, we are confident regarding the structural growth drivers of the business that we are seeing unchanged intact (as for example reflected in a still low penetration of the SME segment with Microsoft's cloud portfolio) and are confirming our Buy rating for the shares, given the currently in our view undemanding valuation. BUY

ZKB (Andreas Müller): Wir erwarten ein Wachstum des Bruttogewinns in Lokalwährungen von 5.6% und eine Marge auf Stufe adj. EBITDA von 27.6%. Bei Software & Cloud erwarten wir durch die noch zurückhaltende KMU-Nachfrage eine verhaltende Dynamik. Solutions & Servicegeschäft erwarten wir dagegen sehr stark wachsend; strategiekonform organisch und akquisitorisch (v.a. InterGrupo). Wir gehen in unseren Schätzungen 2021 von einer Beschleunigung des Wachstums des Bruttogewinns im 2H21 und von einer Margenerhöhung aus. ÜBERGEWICHTEN

