Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

AMBIANCE - optimisme de mise avant les données sur l'inflation américaine - SMI avant-Bourse: +0,35% à 11'825,38 points (08h00) - Dow Jones (mardi): +0,32% à 39'558 points - Nasdaq Comp (mardi): +0,75% à 16'511 points - Nikkei 225 (mercredi): +0,05% à 38'374 points (08h00) NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - Logitech propose aux actionnaires un dividende de 1,16 franc - Roche obtient un feu vert aux USA pour un test du papillomavirus humain ( avant-Bourse: bon +1,0% - Vat Group: Moody's monte la note à 'Ba1', perspective 'stable' SPI: - BLKB: Béatrice Sidler à la tête de gestion de fortune, intègre la direction crée une division de gestion de patrimoine - Flughafen Zürich: 2,62 millions de passagers en avril (+6,9% sur 1 an) passagers avril à 96,1% du niveau de 2019 avant Covid-19 chiffre d'affaires des commerces avril 51,3 mio CHF (+0,7%) - GKB: cède une participation minoritaire dans Twelve Capital Holding - Lastminute 2024: objectif croissance 5-10% confirmé objectif Ebitda ajusté >20% confirmé T1: chiffre d'affaires 78,4 mio EUR (89,1 mio) Ebitda ajusté 9,3 mio EUR (9,3 mio) résultat net 2,6 mio EUR (2,2 mio) - Mobilezone livrera 5000 iPads aux conducteurs de cars postaux - Orascom DH T1: perte nette de 1,55 mrd de livres pour la filiale égyptienne - Softwareone 2024: perspectives confirmées T1: Ebitda ajusté 45,4 mio CHF (cons. AWP: 46,9 mio) chiffre d'affaires 246,9 mio CHF (cons. AWP: 251,1 mio) ventes Marketplace 125,6 mio CHF (cons. AWP: 128,6 mio) ventes Services 121,3 mio CHF (cons. AWP: 121,1 mio) marge Ebitda ajustée 18,4% (cons. AWP: 18,6%) Softwareone: offres de divers protagonistes à l'étude Softwareone moyen terme: jusqu'à 100 mio USD de recettes avec Microsoft - Pascal Broulis et Tamedia se retrouvent mercredi devant la justice PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX - ràs ANNONCES DE PARTICIPATIONS - AMS Osram: Pzena Investment Management LLC détient une part supérieure à 3% - Docmorris: JPMorgan détient 19,383%, UBS Group 25,402% - MCH: Beat Kähli détient une part de 3% - Nestlé: Norges Bank détient une part de 3% - UBS: Artisan Partners Limited Partnership détient une part inférieure à 3% PRESSE MERCREDI - ràs NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES mercredi: - Softwareone: conf call résultats T1 (09h00) - AG: Hochdorf (10h00), Swis Life (15h00), Avolta, GAM, Minoteries, Villars - Fenaco: CPB 2023, Berne jeudi: - Swiss Re: résultats T1 (conf. call 08h30/14h00) - Zurich Insurance: Update T1 (conf. call 13h00) - Avolta: Trading Update T1 (conf. call 14h30) - Züblin: résultats 2023/24 (conf. call 09h30) - AG: Adval Tech vendredi: - Richemont: résultats 2023/24 (Webcast: 09h30) - AG: Jungfraubahn, Nebag DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES - CH: - international: La Russie toujours en croissance, la guerre à Gaza pèse sur les pays voisins HORS DIVIDENDE 16.05: - VAT (6,25 CHF) - Burkhalter (4,45 CHF) - Valartis (0,50 CHF) 17.05: - Swiss Life (33,00 CHF) - Avolta (0,70 CHF) - Minoteries (11,00 CHF) DIVERS - CH: - international: UE: climat et économie bénéficieraient d'une commande publique plus durable Washington informe le Congrès d'une livraison d'armes à Israël DEVISES/TAUX (xxhxx) - EUR/CHF: - USD/CHF: - future Conf: - taux au comptant: 0,72% (mardi) INDICES BOURSIERS - SMI (mardi): +0,14% à 11'784 points - SLI (mardi): +0,36% à 1'923 points - SPI (mardi): +0,18% à 15'739 points - Dax (mardi): -0,14% à 18'716 points - CAC 40 (mardi): +0,08% à 8'226 points

awp-robot/sw/vj