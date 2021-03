SoftwareONE Holding AG : déception majuscule

Le groupe zurichois a non seulement publié des résultats 2020 au plus bas des attentes de la place, mais encore a annoncé que sa marge d'Ebitda 2021 se situera autour de 30%, alors que le marché visait 34%. Compte tenu d'une valorisation élevée, ces écarts, si infimes qu'ils puissent paraître, ne pardonnent pas. Les analystes sont aussi préoccupés par les perspectives sur le marché des PME, des entreprises qui pourraient freiner leurs dépenses en réponse à une situation sanitaire qui reste dégradée en Europe. SoftwareOne réalise les deux-tiers de son activité sur le vieux continent, notamment en Allemagne, aux Pays-Bas et en Suisse.