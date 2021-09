Softwareone: KKR sort de l'actionnariat après avoir vendu ses parts

Zurich (awp) - Softwareone a placé un important paquet d'actions via une procédure accélérée de constitution de livre d'ordres. Au total 8'621'223 titres, en possession jusqu'à présent de l'actionnaire KKR et des héritiers de Patrick Winter, ont été placés. Cela correspond à environ 5,4% du capital-actions, a précisé mercredi le prestataire nidwaldien de services et conseils informatiques aux entreprises.

Kohlberg Kravis (KKR) a vendu 8'213'023 titres,soit la totalité de sa participation dans Softwareone. Entré dans l'actionnariat en 2015, la société d'investissement américaine détenait avant l'entrée en Bourse (IPO) 20% des parts. Après l'IPO, elle a conservé une participation de 15% qu'elle a progressivement réduite.

Les héritiers de Patrick Winter en ont cédé 408'200, ils conservent ainsi une part de 2,49%. La transaction sera finalisée le 10 septembre.

Représentant KKR au conseil d'administration, Jean-Pierre Saad, associé et directeur de TMT en Europe, continuera de remplir son mandat.

A la suite de cette transaction, le capital flottant, hors actions bloquées, augmentera à 66%. Les actionnaires fondateurs Daniel von Stockar, Beat Curti et René Gilli détiendront environ 29% des parts.

La transaction est en ligne avec l'accord conclu avec les actionnaires principaux lors de l'introduction en Bourse de Softwareone en octobre 2019, avait déjà précisé la société mardi soir. Selon Reuters, le prix de vente s'est établi autour de 25 francs suisses par titre. Cela correspond à un volume de transaction de 215 millions de francs suisses.

Mardi, les titres de Softwareone ont terminé à 25,80 francs suisses, en baisse de 0,8% par rapport à la clôture de la veille.

kw/ol/vj