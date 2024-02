Zurich (awp) - Accroissant revenus et rentabilité opérationnelle, Softwareone a renoué avec les chiffres noirs l'an dernier. Le spécialiste nidwaldien des logiciels et des services, que ses actionnaires fondateurs veulent céder, a dégagé un bénéfice net IFRS de 21,4 millions de francs suisses, contre une perte nette de 58,3 millions en 2022. Le versement d'un dividende augmenté de 1 centime à 36 centimes est proposé.

Considérés dans leur ensemble, les revenus ont progressé de 2,9% à 1,01 milliard de francs suisses, a annoncé jeudi l'entreprise établie à Stans. Exprimée en devises locales, la croissance s'est inscrite à 8%. Softwareone a toutefois ajusté le chiffre d'affaires réalisé en 2022. Celui du segment des logiciels et services dans le nuage (Software & Cloud Services) a été revu à la baisse à 437,4 millions, contre 465,7 millions jusqu'alors. Le groupe indique avoir identifié des contrats pour lesquels il est qualifié d'agent sur le plan comptable. Le total des recettes de 2022 s'est ainsi monté à 982,8 millions, contre 1,01 milliard auparavant.

Le résultat d'exploitation avant intérêts et impôts (Ebit) a bondi de 22,2% à 95,8 millions et celui avant intérêts, impôts, dépréciations et amortissements (Ebitda) s'est étoffé de 16,8% à 161,7 millions. En termes ajustés, l'Ebitda a gagné 2% à 245,2 millions de francs suisses. A taux de changes constants, la hausse s'est fixée à 6,5%. La marge correspondante a pour sa part atteint 24,5%. Software attribue l'amélioration de sa rentabilité à son activité Software & Cloud Services, laquelle a vu son Ebitda ajusté plus que doubler à 28,1 millions.

Les économies réalisées dans le cadre du programme "Excellence opérationnelle" se sont hissées à 47 millions de francs suisses, alors qu'un montant de 15 millions était initialement visé. Les charges de restructuration qui en ont résulté se sont élevées à 39,3 millions. Pour l'année en cours, ils devraient pointer à 10 millions.

Bénéfice net ajusté en repli

Le bénéfice net ajusté s'est quant à lui contracté à 109,6 millions, contre 115 millions en 2022. Alors que le chiffre d'affaires et l'Ebitda ajusté ont peu ou prou correspondu aux attentes des analystes, le bénéfice net s'est révélé inférieur aux prévisions. Sondés par l'agence AWP, les analystes avaient en moyenne anticipé des revenus de 1,02 milliard de francs suisses, un Ebitda ajusté de 242,9 millions et un bénéfice net ajusté de 117,2 millions.

Ventilées selon les régions, les ventes dans la zone Asie-Pacifique ont présenté la croissance la plus vigoureuse, soit de près de 25% à taux de changes constants. En Europe, au Moyen-Orient et en Afrique (zone EMEA), elles ont crû 7,6%, reflet de la bonne tenue des affaires sur les marchés que représentent la Suisse, l'Allemagne et l'Autriche. En revanche, les revenus ont stagné en Amérique du Nord et en Amérique latine.

Les deux secteurs d'activité ont vu leur chiffre d'affaires s'étoffer. Celui du segment Software & Cloud Marketplace a progressé de 5,6% et celui de Software & Cloud Services de 11,0%. La marge Ebitda ajustée des services, relativement faible, a pu être nettement améliorée de 3 points de pourcentage pour atteindre 6,1 %. Cela a été possible grâce à un bon ratio de levier opérationnel dans le cadre de la mise à l'échelle de l'activité, a expliqué le groupe de Suisse primitive.

Evoquant ses perspectives, Softwareone table sur une croissance des ventes entre 8 et 10% cette année. La marge Ebitda ajustée est elle attendue entre 24,5% et 25,5%. S'astreignant à poursuivre ses économies, le groupe a relevé sa cible en la matière à 70 millions de francs suisses, contre 50 millions jusqu'alors.

Nouveaux objectifs à moyen terme

Présentant en outre des objectifs à plus long terme, soit à l'horizon 2026, l'entreprise de Suisse centrale vise une croissance des revenus de l'ordre de 5%, pour une marge Ebitda ajustée avoisinant les 28%. Misant sur une allocation de capital "équilibrée" dans le cadre de la nouvelle stratégie baptisée "Vision 2026", Softwareone veut se focaliser sur les investissements de croissance, ciblant des acquisitions complémentaires et des rendements attrayants pour les actionnaires.

