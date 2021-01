Softwareone ajoute deux membres à son conseil d'administration

Zurich (awp) - Le prestataire de solutions informatiques Softwareone proposera en mai lors de sa prochaine assemblée générale deux nouveaux membres indépendants pour son conseil d'administration: Isabelle Romy et Adam Warby. Daniel von Stockar briguera un nouveau mandat présidentiel.

René Gilli, Peter Kurer, Marie-Pierre Rogers, Jean-Pierre Saad, José Alberto Duharte et Timo Ihamuotila seront candidats à leur propre succession, égraine un communiqué publié vendredi.

Isabelle Romy, professeure de droit à l'Université de Fribourg et à l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL), est présentée comme une experte en questions de gouvernance, juridiques et de conformité. Elle est par ailleurs partenaire du cabinet juridique Froriep, occupe la vice-présidence de la commission des sanctions chez SIX Swiss Exchange et la présidence des organes de surveillance de Central Real Estate comme de Rhystadt.

Adama Warby, co-fondateur et ancien directeur général d'Avanade, préside déjà Junior Achievment Europe et Heidrick & Struggles. Il siège aussi au conseil de Simcorp et conseille KKR sur le plan technologique.

jh/ck