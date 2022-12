Softwareone conclut un accord concernant sa participation dans Crayon

Zurich (awp) - Le développeur de logiciel Softwareone a conclu un contrat de dérivé de crédit sur transfert de rendement (Total Return Swap, TRS) concernant sa participation dans Crayon. L'exposition financière auprès de ce dernier reste inchangée, précise jeudi la société basée à Stans.

La participation dans Crayon a débuté dès 2018, et a été par la suite étoffée, devenant un placement financier pour Softwareone. En avril dernier, une cession partielle des titres a eu lieu, et Softwareone a évalué les différentes options possibles concernant sa participation restante.

Désormais, le développeur de logiciel a conclu un accord TRS avec une institution financière pour prendre en compte les aspects financiers et fiscaux de cette participation.

Selon les termes du contrat, Softwareone a cédé environ 5,1% du nombre total d'actions et de droits de vote de Crayon à cet établissement, réduisant sa participation à 1,9%. L'exposition financière reste néanmoins inchangée à environ 7,0%.

Un TRS est un contrat entre deux parties (généralement une banque et un investisseur), permettant à un investisseur de bénéficier de tous les fruits et produits attachés à un titre financier sans en être le détenteur. L'investisseur reçoit le rendement total et paie en échange un intérêt.

