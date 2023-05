Softwareone détaille son programme de rachat d'actions

Zurich (awp) - Le distributeur de logiciels et de services informatiques Softwareone lancera lundi son programme de rachat d'actions d'une valeur maximale de 70 millions de francs suisses, qui se terminera au plus tard le 21 mai 2026. Il proposera l'annulation des titres rachetés lors de futures assemblées générales.

L'opération menée "en vue d'une réduction de capital", selon le communiqué publié vendredi par UBS, qui exécute le programme, sera conduite sur une ligne de négoce séparée sur SIX Swiss Exchange. Le capital-actions de la société de Stans est divisé en 158,58 millions d'actions nominatives d'une valeur nominale de 0,01 franc chacune.

Sur la base du cours de clôture du 17 mai (13,08 francs suisses), le volume de rachat maximum correspond à environ 5,35 millions de titres, soit 3,4% des droits de vote et du capital-actions. "En aucun cas, plus de 10% du capital-actions et des droits de vote ne seront rachetés dans le cadre du présent programme de rachat".

En date du 17 mai, Softwareone détenait, directement ou indirectement, en position propre, 3,39 millions d'actions nominatives, correspondant à 2,1% des droits de vote et du capital-actions. La société "n'a pas connaissance des intentions des actionnaires" détenant plus de 3% des droits de vote, soit Daniel Marc von Stockar-Scherrer-Castell (qui détient 11,1%), B. Curti Holding (10,1%), René Rudolf Gilli (7,9%), UBS Fund Management (5,1%) et Pictet Asset Management (3,3%).

L'entreprise se réserve le droit de terminer le programme de rachat prématurément et n'a aucune obligation d'acheter des actions nominatives propres sur la ligne de négoce séparée.

ck/rq