Softwareone entame un partenariat stratégique avec RIB Software

Zurich (awp) - Le groupe Softwareone a annoncé mercredi avoir conclu avec l'allemand RIB Software un partenariat stratégique, dont l'objectif est de promouvoir la commercialisation d'une solution d'infonuagique pour les secteurs de l'architecture, ingénierie et construction (AEC).

Cette collaboration offre une opportunité de croissance "significative" dans une branche dont les dépenses représentent 10'000 milliards de dollars, soit 13% du produit intérieur brut (PIB) mondial et emploient 7% de la main d'oeuvre globale, selon une étude du cabinet McKinsey citée dans le communiqué.

Le développeur de Suisse centrale mettra à contribution sa présence géographique et son expertise pour commercialiser la solution MTWO de RIB Software, et entend pour ce faire renforcer en 2021 ses compétences en matière de distribution, marketing et vente, parmi lesquels plus d'une cinquantaine de canaux de vente.

"Ce partenariat permettra à toutes les parties prenantes de bénéficier de l'expérience, des connaissances et de l'expertise de chacun, tout en améliorant le portefeuille et la trajectoire de croissance de Softwareone", a déclaré le patron du groupe basé à Stans, Dieter Schlosser, cité dans le communiqué.

Aucune mention n'est faite quant aux implications financières de l'accord conclu entre les deux entreprises, dont l'entrée en vigueur est prévue pour début 2021.

