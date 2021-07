Sogeclair: Chiffre d'affaires consolidé du 1er semestre 2021

Blagnac, France, le 21 juillet 2021-17h35,



Montréal, Canada

Chiffre d’affaires consolidé du 1er semestre 2021 : -14,2% à 59,1M€

A périmètre et taux de change constants* : -7,7%

SOGECLAIR, concepteur et producteur de solutions innovantes à forte valeur ajoutée pour la mobilité, annonce aujourd’hui son chiffre d’affaires pour le 1er semestre 2021, clos le 30 juin 2021. Le chiffre d’affaires baisse de 7,7% à périmètre et taux de change constants compte tenu d’un effet de base élevé du 1er trimestre 2020 pré-Covid-19. A noter un chiffre d’affaires global en hausse pour le 4ème trimestre consécutif, à 30,4 millions d’euros.

*Les variations de change sur la période représentent 1,5M€ contre 0,4M€ en 2020.

Les variations de périmètre sur la période représentent -3,3M€ (restructuration en Allemagne).

Par division Chiffre d’affaires (M€)

S1-2021 Chiffre d’affaires (M€)

S1-2020



Variation en %



Aerospace

A périmètre et taux de change constants 44,7

45,8

51,2

47,6 -12,7%

-3,8%

Simulation

A périmètre et taux de change constants 13,9

14,0 17,2

17,2

-19,2%

-19,0% Véhiculier 0,5 0,4 +6,0% Total 59,1 68,9 -14,2% Dont international 28,1 37,3 -24,7%

Les écarts sont dus aux arrondis



La division aerospace (75,7% du CA) : l’activité reprend nettement au 2ème trimestre. L’Allemagne a redémarré son activité depuis le 1er mars. L’aviation d’affaires, avec une progression de 35,3 % au 1er semestre représente 43,9% du chiffre d’affaires du groupe ; elle bondit de 94% au 2ème trimestre. Après un 1er trimestre qui a supporté l’effet de base élevé du 1er trimestre 2020, l’aviation commerciale (-46,9% au 1er semestre) se reprend nettement à +26,4% sur le 2ème trimestre.

La division simulation (23,5% du CA) : baisse de -13,2% au 2ème trimestre sous l’effet de la fin des grands simulateurs automobiles. Tout le reste de l’activité est en croissance, malgré l’attaque Ransomware qui a coûté au 2ème trimestre près d’1 million d’euros d’activité en bloquant la production pendant 1 mois sur le périmètre OKTAL SYDAC. Retraité de cet impact, le chiffre d’affaires du 2ème trimestre est quasiment stable. L’entrée de Dassault Systèmes au capital de la filiale A.V.Simulation début 2021 soutient la R&D et le plan de déploiement commercial pour les années 2022 et suivantes.

La division véhiculier (0,8% du CA) progresse de 6%. Elle reste soumise aux cycles de décisions des secteurs publics. Les activités commerciales internationales sont soutenues.

Par zone géographique CA S1 2021

(en M€) Poids dans le CA

(en %) Evolution



(en %) France 31,0 52,5% -1,9%

Europe 12,0 20,3% -38,6% Amérique 12,5 21,2% -13,3% Asie-Pacifique 3,2 5,4% +21,2% Reste du monde 0,4 0,6% -42,2%



Sur le second trimestre, toutes les zones progressent sauf l’Europe en léger repli de 3,9%. Ce sont l’Asie Pacifique à +45,5%, puis l’Amérique à +30% et la France à +23,7% qui sont les plus dynamiques.

Par activité CA S1 2021

(en M€) Poids dans le CA

(en %) Evolution



(en %) Développement (services) 13,7 23,3% +6,0% Série (services) 18,7 31,7% -18,0% Produits 26,6 45,0% -19,6%

Les écarts sont dus aux arrondis

Tous les segments progressent au 2ème trimestre, les activités de services redémarrent plus rapidement avec le développement à +67,3%, qui bénéficie de la dynamique de l’aviation d’affaires et la série à +18,3% qui est portée par les meilleures perspectives de l’aviation commerciale. Les produits progressent de +3,4% compte tenu de la baisse liée à la simulation.

Perspectives

La dynamique positive attendue se confirme trimestre après trimestre, le point bas d’activité est maintenant derrière. Les plans de soutien et de relance gouvernementaux permettent de maintenir la R&D à haut niveau. L’adaptation qui a été réalisée permet de se consacrer au plan de transformation qui sera présenté en septembre, lors de la publication des résultats du 1er semestre 2021.

Prochain communiqué : résultats du 1er semestre 2021, le 08 septembre 2021 après clôture de la Bourse

A propos de SOGECLAIR

Concepteur et producteur de solutions innovantes à forte valeur ajoutée, SOGECLAIR apporte ses compétences en ingénierie et fabrication de haute qualité aux secteurs de pointe : aéronautique, aérospatial, automobile, ferroviaire et défense. Accompagnant ses clients et partenaires depuis la conception et la simulation jusqu’à la fin de vie du produit, à travers toute la chaîne de fabrication et la mise en service, les collaborateurs sont répartis dans le monde entier afin d’offrir un support de qualité et de proximité à tous ses clients.

SOGECLAIR est cotée sur Euronext Paris – Compartiment C – Indice Euronext® Family Business -Code ISIN : FR0000065864 – PEA PME 150 / (Reuters SCLR.PA – Bloomberg SOG.FP)

Contacts : Philippe ROBARDEY, PDG de SOGECLAIR / Marc DAROLLES, DGA de SOGECLAIR / www.sogeclair.com - +33(0)5 61 71 70 33

Pièce jointe