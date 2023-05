SOGECLAIR : Olivier Pedron nommé Directeur Général

Blagnac, le 11 mai 2023 à 17h35, SOGECLAIR, fournisseur de solutions innovantes à forte valeur ajoutée pour une mobilité plus sobre et plus sûre, annonce que l’Assemblée Général du 11 mai 2023 a approuvé la nomination d’Olivier Pedron au poste de Directeur Général de SOGECLAIR.

Philippe Robardey reste Président du Conseil d’Administration.

Olivier Pedron bénéficie d’une solide expérience alliant vision stratégique et savoir-faire opérationnel.

Agé de 46 ans, diplômé de l’Ecole Spéciale Militaire de Saint-Cyr avec une majeure en relations internationales, titulaire d’un Master en stratégie de l’Université de Paris Sorbonne et d’un MBA de l’Instituto de Empresa de Madrid, Olivier Pedron a débuté sa carrière en tant qu’officier et pilote d’hélicoptère au sein de l’Armée de Terre. Il a rejoint Rockwell Collins en 2011 y occupant différentes fonctions au sein des directions stratégique et commerciale. En 2019, il est devenu Président et Managing Director de Rockwell Collins France, ainsi que de L’Hotellier en 2020.

Durant sa carrière, Olivier Pedron a conduit des projets de développement ambitieux, en France et à l’international, tout en déployant des dispositifs de croissance rentables.

« Cette évolution de la gouvernance s’inscrit dans la continuité et l’accélération du plan de transformation ONE SOGECLAIR, initiée depuis l’été 2021, vers toujours plus d’excellence opérationnelle. Directeur Général Adjoint de SOGECLAIR et Directeur de la Business Unit Solutions depuis septembre 2021, Olivier Pedron a su porter les ambitions de l’entreprise, mobiliser les expertises des équipes et soutenir le plan stratégique ONE SOGECLAIR vers une organisation plus intégrée et renforcée, tout en démontrant son attachement aux valeurs de l’entreprise » déclare Philippe Robardey.

Le mandat de Directeur Général que Philippe Robardey assumait depuis le 23 mai 2003 a pris fin à l’issue de l’Assemblée Générale de SOGECLAIR. Depuis 1984, au sein de l’entreprise familiale, il a mené des projets structurants de grande envergure tels que l’introduction à la Bourse de Paris en 1998 ou encore le développement de l’entreprise à l’international (de 0 à 50 % du chiffre d’affaires) via des implantations en Europe, en Afrique du Nord, en Amérique du Nord et en Asie-Pacifique.

Il a aussi eu la volonté de s’associer à des partenaires fleurons de l’industrie française tels que Dassault Systèmes, UTAC, Renault Group, Mecachrome ou encore Addup (co-entreprise entre Fives et Michelin).

Sous son impulsion, SOGECLAIR a su s’adapter aux défis économiques, commerciaux, sociétaux et environnementaux tout en restant fidèle aux valeurs du Groupe et de sa famille fondatrice.

« Je suis heureux et honoré de la confiance qui m’est témoignée en me nommant Directeur Général de SOGECLAIR. Je mesure la responsabilité qu’est la mienne envers l’ensemble des parties prenantes, les collaborateurs, les clients, les partenaires et les actionnaires. J’aurai à cœur de poursuivre le développement des activités et soutenir la croissance du groupe et sais pouvoir compter sur la force et l’engagement des équipes pour accompagner l’entreprise vers de nouveaux succès. » confie Olivier Pedron.

A propos de SOGECLAIR

Fournisseur de solutions innovantes à forte valeur ajoutée pour une mobilité plus sobre et plus sûre, SOGECLAIR apporte ses compétences en ingénierie et fabrication de haute qualité aux secteurs de pointe : aéronautique, aérospatial, automobile, ferroviaire et défense. Accompagnant ses clients et partenaires depuis la conception et la simulation jusqu’à la fin de vie du produit, à travers toute la chaîne de fabrication et la mise en service, les collaborateurs sont répartis dans le monde entier afin d’offrir un support de qualité et de proximité à tous ses clients.

SOGECLAIR est cotée sur Euronext Paris – Compartiment C – Indice Euronext® Family Business -Code ISIN : FR0000065864 (Reuters SCLR.PA – Bloomberg SOG.FP)

Contacts : Philippe ROBARDEY, PDG de SOGECLAIR / Olivier PEDRON, DGA de SOGECLAIR / www.sogeclair.com / +33(0)5 61 71 70 33

Contact presse : Louise-Marie Thabard / Communication SOGECLAIR / louise-marie.thabard@sogeclair.com / +336 75 95 12 20

