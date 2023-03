Sogeclair: Résultats annuels 2022

Blagnac, France, le 15 mars 2023-17h35,



Montréal, Canada





RESULTATS ANNUELS 2022

Chiffre d’affaires consolidé : 134,9 M€, +11,5% (APTCC : +8,1%)

EBITDA(1) = 12,6 M€, +20,1%

Fonds Propres = 60,7 M€

Dividende = 0,90 € par action

SOGECLAIR, fournisseur de solutions innovantes à forte valeur ajoutée pour une mobilité plus sobre et plus sûre, annonce aujourd’hui ses résultats pour l’exercice clos le 31 décembre 2022.

Le Conseil d’Administration réuni le 09 mars 2023 a arrêté les comptes de l’exercice clos le 31/12/2022. Les procédures d’audit sur les comptes annuels ont été effectuées.

Comme annoncé et malgré un effet de base négatif au 4ème trimestre, l’activité est en croissance de 11,5%, l’EBITDA progresse nettement de +20,1%. Le résultat net est pénalisé par le résultat financier qui représente 1,45M€ d’écart par rapport à 2021 (change).





En M€



2022



2021



2022 / 2021



Chiffre d’affaires



134,9



121,0 +11,5%



EBITDA(1)



12,6



10,5 +20,1%



En % du chiffre d’affaires



9,3%



8,7%



Résultat Opérationnel



4,7



4,1 +14,3%



En % du chiffre d’affaires



3,5%



3,4%



Résultat Net



2,6



3,4 -23,8%



Dont part du groupe



2,0



2,6 -25,2%

















































(1) résultat opérationnel – autres produits et charges opérationnels + dotations aux amortissements et provisions opérationnelles



FAITS MARQUANTS DE L’EXERCICE :

- Le déploiement de l’organisation « ONE SOGECLAIR » en 3 Business Units : Engineering, Solutions et Conseil (activité nouvellement créée),

- La forte reprise de l’aviation commerciale et la bonne tenue de l’aviation d’affaires,

- Le remboursement de plus des 3/4 des Prêts garantis par l'Etat souscrits en 2020 à la suite de la crise sanitaire.

Par zone géographique : dans le cadre de l’organisation ONE SOGECLAIR, les zones géographiques, principales sources de décisions opérationnelles, sont destinées à servir nos différentes Business Unit par métier.

Europe

Afrique Amérique Asie

Pacifique Chiffre d’Affaires 102,1 27,1 5,8 EBITDA 11,5 -1,0 1,4 Résultat opérationnel 6,4 -2,0 1,1

Les écarts sont dus à la société holding et aux arrondis

Par Business Unit :

Engineering Solutions Conseil Chiffre d’affaires 71,8 62,1 1,0 EBITDA 6,1 5,9 -0,1 Résultat Opérationnel 5,1 0,5 -0,0

Les écarts sont dus à la société holding et aux arrondis



EVÈNEMENTS COMMERCIAUX ET PARTENARIATS :

BU Engineering (activité de support aux industriels pour le développement, les process et le cycle de vie des produits) Gain du référencement EMES 3 d’Airbus (toutes entités) pour 5 ans (2023-2028), Labellisation fournisseur Diamant de Bombardier pour la 2 ème année consécutive, Forte implication sur le Dassault Falcon 10X (développement et manufacturing engineering), 1 er contrat avec le Groupe Boeing, Gain d’un contrat sur l’avion à propulsion électrique ES-19 d’Heart Aerospace.

(activité de support aux industriels pour le développement, les process et le cycle de vie des produits) BU Solutions (activité d’équipementier) Après Renault en 2017 et Dassault Systèmes en 2021, UTAC-CERAM a rejoint le capital d’AVSimulation (15%) afin d’accélérer le développement des essais véhicules dans un environnement virtuel, Transformation de l’usine à Savannah en centre de services, Tension sur les approvisionnements.

(activité d’équipementier) BU Conseil (activité d’audit, de conseil en matériaux, en performance produits et projets, en industrie digitale et connectée) Activité nouvellement créée, Prise de commande significative dans l’aéronautique et le spatial auprès de constructeurs, d’équipementiers et de leurs supply chain (France, Canada, Allemagne).

(activité d’audit, de conseil en matériaux, en performance produits et projets, en industrie digitale et connectée)

RENTABILITÉ ET STRUCTURE FINANCIÈRE

La rentabilité opérationnelle progresse plus vite (+14,3%) que le chiffre d’affaires (+11,5%) malgré les surcoûts des grands simulateurs (2,9M€ sur l’exercice) et la fermeture de l’usine de Savannah.

Le résultat financier supporte un écart de change négatif de 1M€ contre un écart positif de 0,43M€ en 2021.

Les fonds propres s’établissent à 60,7M€ et la dette financière de 16,3M€ progresse sous l’effet conjugué de :

La baisse de la dette sociale Covid de 4.3M€ (à 5,7M€),

La reprise de la politique de dividende historique à 2,8M€,

Du renforcement des investissements qui progressent de 0,9M€,

La croissance du BFR du fait de la croissance d’activité.

L’effort de R&D a été maintenu à un niveau élevé supérieur à 10% du chiffre d’affaires (13,7M€).

PROPOSITION DE DIVIDENDE

Le conseil d’administration du 09 mars 2023 a décidé de proposer à l’Assemblée Générale du 11 mai 2023, un dividende stable de 0,90€ par action.

PERSPECTIVES

SOGECLAIR est porté par des marchés prévus en croissance sur les 5 prochaines années. Les expertises multidisciplinaires (mécanique, mécatronique, logiciel et système) et les zones géographiques vont amplifier leurs synergies pour offrir aux clients des solutions en phase avec leurs propres enjeux pour des transports plus sûrs et plus sobres.

Grâce à ses investissements technologiques, SOGECLAIR anticipe pour 2023 une nouvelle année de croissance.

La performance est attendue en progression sous l’effet conjugué de la répercussion client des hausses de prix, des recettes des grands simulateurs automobiles et le renforcement et l’optimisation des achats.

