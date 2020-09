Sogeclair: Résultats du 1er semestre 2020

Blagnac, France, le 09 septembre 2020 -17h35,



Montréal, Canada

RESULTATS DU 1er SEMESTRE 2020

Chiffre d’affaires = 68,9M€ soit -24,0% (25,6M€ sur le 2ème trimestre soit -43,9%)

EBITDA(1) = -1,1M€ contre 5,4M€ au 1er semestre 2019

Provisions et charges liées à la Covid-19 = 15,21M€

SOGECLAIR, concepteur et producteur de solutions innovantes à forte valeur ajoutée pour la mobilité, annonce aujourd’hui ses résultats pour le 1er semestre clos le 30 juin 2020.

Le conseil d’administration, réuni le 03 septembre 2020, a arrêté les comptes de l’exercice semestriel 2020.

Les procédures d’examen limité sur les comptes semestriels ont été effectuées.

En M€ S1 2020 S1 2019 S1 2020 / S1 2019 Chiffre d’affaires 68,9 90,6 -24,0% Dont international 37,3 51,9 -28,1% EBITDA(1) -1,1 5,4 En % du chiffre d’affaires -1,6% 5,9% Résultat Opérationnel -17,1 1,2 En % du chiffre d’affaires -24,9% 1,3% Résultat Net -16,3 -0,5 Dont part du groupe -15,9 -0,7

(1) résultat opérationnel – autres produits et charges opérationnels + dotations aux amortissements et provisions opérationnelles

L’activité du 1er semestre a été pénalisée par la crise du Covid-19 avec une baisse de 43,9% du CA sur le seul 2ème trimestre. La division Aéronautique (-54,0% au T2) pâtit des fermetures de sites pour l’aviation d’affaires et le spatial, et des baisses de cadences et d’ingénierie pour l’aviation commerciale. Le Véhiculier baisse de 65,7% (T2) et la Simulation progresse de 12,5% (T2) grâce à son bon carnet de commande.

La contribution par division est la suivante :

En M€ Aerospace







S1 2020 S1 2019



Simulation







S1 2020 S1 2019



Véhiculier







S1 2020 S1 2019



Holding







S1 2020 S1 2019



CA 51,2 74,9 17,2 14,2 0,4 1,5 EBITDA -0,6 2,9 -1,4 1,3 -0,4 0,1 1,3 1,0 RO(2) -15,6 1,0 -1,7 -0,3 -0,6 -0,1 0,8 0,6

(2) RO = résultat opérationnel

SOGELAIR est confronté à une baisse significative et durable de son activité dans l’aéronautique commerciale. En conséquence, les mesures ont déjà été prises et provisionnées au 1er semestre en matière d’adaptation, elles concernent des réductions d’effectifs importantes (environ 25%).

En parallèle, les actions suivantes ont été mises en place pour préparer l’avenir :

Sécurisation de la trésorerie avec principalement la mise en place de Prêts Garantis par l’Etat pour 23,6M€,

Renforcement des actions visant à augmenter le portefeuille des produits,

Actions commerciales ciblées.



Perspectives

Le marché de l’aéronautique commerciale subit une baisse forte et durable pour les semestres à venir, il reste toutefois favorable à moyen terme (3 à 5 ans).

Les marchés de l’aviation d’affaires, du spatial et plus généralement de l’investissement dans les transports qui ont connu une baisse importante au deuxième trimestre, voient un redémarrage plus rapide.

SOGECLAIR a, sur la base de ces constats, dès le 2ème trimestre 2020, pris les mesures d’adaptation nécessaires en vue de rétablir au plus tôt ses niveaux de croissance et de profitabilité de long terme.

Prochain communiqué : chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2020, le 04 novembre 2020 après clôture de la Bourse

A propos de SOGECLAIR

SOGECLAIR apporte ses compétences en ingénierie et fabrication de haute qualité aux secteurs de pointe : aéronautique, aérospatial, automobile, ferroviaire et défense. Accompagnant ses clients et partenaires depuis la conception et la simulation jusqu’à la fin de vie du produit, à travers toute la chaîne de fabrication et la mise en service, les collaborateurs sont répartis dans le monde entier afin d’offrir un service de qualité et de proximité à tous ses clients.

SOGECLAIR est cotée sur Euronext Paris – Compartiment C – Indice Euronext® Family Business -Code ISIN : FR0000065864 – PEA PME 150 / (Reuters SCLR.PA – Bloomberg SOG.FP)

Contacts : Philippe ROBARDEY, PDG de SOGECLAIR / Marc DAROLLES, DGA de SOGECLAIR / www.sogeclair.com / +33(0)5 61 71 70 33

