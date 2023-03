Sogeclair S A : fait évoluer sa gouvernance

Sogeclair, fournisseur de solutions innovantes pour une mobilité plus sobre et plus sûre, annonce que le conseil d’Administration du 22 mars 2023 a décidé de modifier la structure de gouvernance et d’opter pour une dissociation des fonctions de président du conseil d’administration de celles de la direction générale à l’issue de l’assemblée générale du 11 mai 2023.Philippe Robardey assumera la fonction de président du conseil d’administration tandis qu'Olivier Pedron, actuel directeur général adjoint serait nommé directeur général.