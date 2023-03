Sogeclair : modification de la structure de gouvernance

Sogeclair annonce que son conseil d'administration a décidé de modifier sa structure de gouvernance, en dissociant les fonctions de président du conseil de celles de la direction générale à l'issue de l'assemblée générale du 11 mai.



'Cette évolution de la gouvernance permettra la poursuite de la croissance et s'inscrit dans la continuité et l'accélération du plan de transformation ONE SOGECLAIR, initiée depuis l'été 2021, vers toujours plus d'excellence opérationnelle', explique-t-il.



Philippe Robardey quittera ses fonctions de directeur général qu'il assumait depuis mai 2003, tout en restant président du conseil d'administration. Il sera proposé de nommer Olivier Pedron, actuellement directeur général adjoint, en qualité de directeur général.



