Sogeclair : progression de 8,2% de son chiffre d'affaires

Sogeclair publie au premier trimestre 2023 un chiffre d'affaires en progression de 8,2% à 36,3 millions d'euros. Il est en ligne avec ses attentes et son objectif de croissance annuelle sachant qu'au premier trimestre, le groupe subit l'effet de base probablement le plus défavorable de l'année. L'an dernier à la même période l'activité avait progressé de +16,8%. " Si l'on ramène le premier trimestre à sa pondération moyenne par rapport au chiffre d'affaires annuel, cela donne un " atterrissage " en fin d'année à 144,2 millions d'euros. Nous attendons 146 millions d'euros ", explique le groupe.



La zone la plus dynamique a été l'Amérique avec une progression de 47,4% à 9,3 millions d'euros suivie de l'Europe en hausse de +11,2% à 8 millions d'euros. L'Asie-Pacifique recule de 9,9% à 2 millions d'euros et la France de 5,5% à 16,7 millions d'euros.



Toutes les " business Unit " sont dans le vert : Engineering +6,4% (18,9 millions d'euros), Solutions +8,6% (17 millions d'euros), Conseil +287% (0,4 million d'euros).



Au cours du premier trimestre, le groupe a profité du rattrapage du Canada par rapport à l'an dernier ce qui explique le dynamisme de zone Amérique. La France, outre un effet de base défavorable, a subi des décalages de production concernant les trappes de voilure du fait du temps nécessaire à la mise en place du juste calibrage des équipes de production.



Coté perspectives, la direction de Sogeclair parle de croissance " au moins jusqu'à la fin de la décennie ". Deux marqueurs ont été avancés : le ferroviaire qui devrait progresser de 5% par an d'ici à 2029 et l'aviation commerciale dont la croissance attendue est de 7% par an entre 2023 et 2028.



Ces deux secteurs représentaient 41,8% du chiffre d'affaires 2022 (Aviation Commerciale 33,4%, Ferroviaire 8,4%) contre 40% pour l'Aviation d'Affaires, 9% pour l'Automobile suivie de la Défense et du Spatial avec respectivement 3,9% et 3,4% du chiffre d'affaires.



Le groupe vise plus de 6% de croissance annuelle moyenne.