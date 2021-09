Sogeclair: résultats du 1er semestre 2021

Blagnac, France, le 08 septembre 2021 -17h35,

Montréal, Canada

RESULTATS DU 1er SEMESTRE 2021

Chiffre d’affaires = 59,1M€ soit -14,2%, -7,7% à périmètre et au taux de change constants

(30,4M€ sur le 2ème trimestre soit +18,7%)

EBITDA(1) = 1,8M€ contre -1,1M€ au 1er semestre 2020

Fonds propres = 55,2M€ au S1 2021 contre 46,0M€ au S1 2020

Dette nette(2) = 10,9M€ au S1 2021 contre 20,9M€ au S1 2020

(2) Dette financière y/c Dette IFRS 16 + Report de dettes sociales « Covid » – Trésorerie

SOGECLAIR, concepteur et producteur de solutions innovantes à forte valeur ajoutée pour la mobilité, annonce aujourd’hui ses résultats pour le 1er semestre clos le 30 juin 2021.

Le conseil d’administration, réuni le 06 septembre 2021, a arrêté les comptes de l’exercice semestriel 2021.

Les procédures d’examen limité sur les comptes semestriels ont été effectuées.





En M€



S1 2021



S1 2020



S1 2021 / S1 2020 Chiffre d’affaires 59,1

68,9

-14,2% Dont international

28,1

37,3

-24,7%

EBITDA(1) 1,8

-1,1

En % du chiffre d’affaires

3,0%





-1,6% Résultat Opérationnel -2,0 -17,1

En % du chiffre d’affaires

-3,4%

-24,9%

Résultat Net -1,9

-16,3

Dont part du groupe

-1,5

-15,9



































(1) résultat opérationnel – autres produits et charges opérationnels + dotations aux amortissements et provisions opérationnelles



Comme anticipé, le premier semestre 2021 marque un point d’inflexion en termes d’activité avec un deuxième trimestre qui renoue avec la croissance.

Le plan de restructuration engagé dès la mi-2020 a permis d’abaisser le point mort de près de 2M€ par mois, ainsi l’EBITDA du premier semestre redevient positif à +1,8M€.

Le bilan est renforcé avec des fonds propres à 55,2M€ (+20%) et une dette nette incluant les dettes sociales « COVID » et les prêts garantis par l’Etat qui recule à 10,9M€ soit -47,8% en un an.

La contribution par division est la suivante :







En M€



Aerospace







S1 2021 S1 2020



Simulation







S1 2021 S1 2020



Véhiculier







S1 2021 S1 2020



Holding







S1 2021 S1 2020 CA 44,7 51,2 13,9 17,2

0,5

0,4 EBITDA 2,8 -0,6 -1,2 -1,4 -0,5 -0,4 0,6 1,3 Résultat Opérationnel 1,0 -15,6 -2,3 -1,7 -0,6 -0,6 0,0 0,8

























La division aerospace bénéficie au 2ème trimestre d’un début de redémarrage de l’aviation commerciale, de la reprise d’activité en Allemagne après restructuration et d’une bonne activité dans l’aviation d’affaires et dans le spatial.



La division simulation a subi les conséquences du ransomware qui a gelé l’activité ferroviaire pendant un mois pour un coût d’environ 1M€.

La division véhiculier poursuit ses investissements commerciaux dans l’offre de véhicule de protection contre les explosifs improvisés.

Perspectives

Avec une rentabilité qui s’améliore et un bilan solide, SOGECLAIR confirme sa prévision d’un exercice 2021 rentable.

Le plan de transformation « ONE SOGECLAIR » qui apportera une offre revisitée plus premium et une organisation plus flexible vise une amélioration sensible de la performance au-delà de celle des années d’avant COVID.

L’arrivée d’Olivier PEDRON (ex Collins Aerospace) accompagne ce plan.

Prochain communiqué : chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2021, le 03 novembre 2021 après clôture de la Bourse

A propos de SOGECLAIR

Concepteur et producteur de solutions innovantes à forte valeur ajoutée, SOGECLAIR apporte ses compétences en ingénierie et fabrication de haute qualité aux secteurs de pointe : aéronautique, aérospatial, automobile, ferroviaire et défense. Accompagnant ses clients et partenaires depuis la conception et la simulation jusqu’à la fin de vie du produit, à travers toute la chaîne de fabrication et la mise en service, les collaborateurs sont répartis dans le monde entier afin d’offrir un support de qualité et de proximité à tous ses clients.

SOGECLAIR est cotée sur Euronext Paris – Compartiment C – Indice Euronext® Family Business -Code ISIN : FR0000065864 – PEA PME 150 / (Reuters SCLR.PA – Bloomberg SOG.FP)

Contacts : Philippe ROBARDEY, PDG de SOGECLAIR / Marc DAROLLES, DGA de SOGECLAIR / www.sogeclair.com - +33(0)5 61 71 70 33

