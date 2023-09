Blagnac, France, le 06 septembre 2023 -17h35

Montréal, Canada

RESULTATS DU 1er SEMESTRE 2023

Chiffre d’affaires = 72,6M€ +7,4% (+7,0% à périmètre et taux de change constants)

EBITDA(1) = 4,4M€ (+94,2%)

Fonds propres = 56,8M€ au S1 2023 contre 57,1M€ au S1 2022 (-0,6%)

SOGECLAIR, fournisseur de solutions innovantes à forte valeur ajoutée pour une mobilité plus sobre et plus sûre, annonce aujourd’hui ses résultats pour le 1er semestre clos le 30 juin 2023.

Au 12/07/2023, la cotation d’Euronext (Compartiment C) a fait l’objet d’un transfert vers le marché des entreprises de croissance, Euronext Growth, avec maintien de l’éligibilité au PEA-PME. La société continue de présenter ses comptes en normes IFRS, de réaliser une déclaration de performance extra-financière (DPEF) ainsi qu’un rapport semestriel.

Le conseil d’administration, réuni le 04 septembre 2023, a arrêté les comptes du 1er semestre 2023.

Les procédures d’examen limité sur les comptes semestriels ont été effectuées.





En M€



S1 2023



S1 2022



S1 2023 / S1 2022



Chiffre d’affaires



72,6



67,6 +7,4%



EBITDA(1)



4,4 2,3 +94,2%



En % du chiffre d’affaires



6,1%



3,3%



Résultat Opérationnel



0,3



-1,3 +1,6M



En % du chiffre d’affaires



0,4%



-1,9%



Résultat Net



-0,9



-1,9 +1M



Dont part du groupe



-0,6



-0,9 +0,3M

















































(1) résultat opérationnel – autres produits et charges opérationnels + dotations aux amortissements et provisions opérationnelles

Les faits marquants de la période :

- Forte amélioration de la rentabilité d’EBITDA.

- Evolution de la Gouvernance au 11/05/2023 avec nomination d’Olivier Pedron en qualité de Directeur Général, Philippe Robardey conserve la Présidence du conseil d’administration.

- Des investissements ont été réalisés dans l’organisation pour plus de transversalité en matière de digitalisation, RSE, communication, juridique, achats, …

- Signature d’un accord de coopération avec Nexter pour développer conjointement des robots terrestres pour les armées.

- Sur le plan commercial :

Un salon du Bourget très dynamique,

Gain du référencement Airbus JSO - activité de service d’engineering - pour une durée de 5 ans,

Réception du grand simulateur ROADS de Renault,

Gain de nouveaux clients (Jet Aviation, Ascendance Flight).

- SOGECLAIR a renforcé son management aux USA et au Canada pour soutenir la forte croissance de ses activités.



Par zone géographique :

Europe Afrique Amérique Asie Pacifique Chiffre d’affaires 52,9 16,1 3,5 EBITDA 2,4 0,9 0,4 Résultat Opérationnel -0,1 0,4 0,3

Les écarts sont dus à la société holding et aux arrondis

Par Business Unit :

BU Engineering BU Solutions BU Conseil Chiffre d’affaires 37,3 34,8 0,5 EBITDA 2,1 1,9 -0,2 Résultat Opérationnel 1,6 -0,8 -0,2

Les écarts sont dus à la société holding et aux arrondis

En matière de résultat opérationnel, la BU Solutions connaît :

Un net redressement en Amérique du Nord (production d’intérieur d’avion),

Des charges ponctuelles de refondation du management et des équipes commerciales pour la simulation automobile.

Des investissements pour accompagner la remontée en cadence de l’aviation commerciale.

Des difficultés de recrutement pour les activités de production.

Perspectives

Les marchés sont dynamiques et l’organisation pour l’avenir se met en place selon le plan établi. La croissance potentielle est forte et sera fonction de la capacité à recruter de nouveaux talents sur tous les continents dans un contexte tendu. Au total sur l’exercice, la croissance d’activité devrait au moins se poursuivre et la rentabilité progressera. Le plan ONE SOGECLAIR visant à atteindre 250M€ et 12% d’EBITDA à l’horizon 2030 est ainsi conforté.

Prochain communiqué : chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2023, le 31 octobre 2023 après clôture de la Bourse

A propos de SOGECLAIR

Fournisseur de solutions innovantes à forte valeur ajoutée pour une mobilité plus sobre et plus sûre, Sogeclair apporte ses compétences en ingénierie et fabrication de haute qualité aux secteurs de pointe : aéronautique, aérospatial, automobile, ferroviaire et défense. Accompagnant ses clients et partenaires depuis la conception et la simulation jusqu’à la fin de vie du produit, à travers toute la chaîne de fabrication et la mise en service, les collaborateurs sont répartis dans le monde entier afin d’offrir un support de qualité et de proximité à tous ses clients.

SOGECLAIR est cotée sur Euronext Growth Paris – Indice Euronext® Family Business -Code ISIN : FR0000065864 (Reuters SCLR.PA – Bloomberg SOG.FP)

Contacts : Philippe ROBARDEY, Président du Conseil d’Administration de SOGECLAIR / Olivier PEDRON, Directeur Général de SOGECLAIR / www.sogeclair.com / +33(0)5 61 71 70 33

Contact presse : Louise-Marie Thabard / Communication SOGECLAIR / louise-marie.thabard@sogeclair.com / +336 75 95 12 20

Pièce jointe