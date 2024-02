Sogefi SpA est une société basée en Italie et active dans le secteur de l'automobile. La société est principalement engagée dans la fabrication de pièces pour véhicules à moteur. Son portefeuille de produits comprend des systèmes de filtration des fluides, notamment des filtres à huile, à essence et à carburant diesel ; des composants de suspension, notamment des ressorts hélicoïdaux, des barres stabilisatrices et des ressorts à lames, ainsi que des systèmes d'air et de refroidissement, notamment des éléments d'admission d'air, des pièces de système de refroidissement et des filtres à air pour moteur. En outre, la société propose des produits pour le marché des pièces de rechange, notamment le filtre d'habitacle qui protège contre la pollution extérieure, ainsi que des ressorts de précision, notamment des formes filaires, des ressorts hélicoïdaux et des formes lattes. Sogefi SpA propose ses produits sur le marché par le biais d'un certain nombre de marques commerciales, dont Fram et Filtres Purflux, entre autres.

Secteur Machines et équipements industriels