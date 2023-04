Sogefi, chiffre d'affaires à deux chiffres au premier trimestre, bénéfices en hausse

(Alliance News) - Sogefi Spa a publié vendredi un chiffre d'affaires de 431,6 millions d'euros au premier trimestre, en hausse de 13 % par rapport aux 381,1 millions d'euros enregistrés au cours de la même période en 2022.

Le bénéfice net pour la période s'est élevé à 13,2 millions d'euros, contre 10,7 millions d'euros au premier trimestre 2022.

L'Ebitda s'est élevé à 53,7 millions d'euros, en hausse de 7,4 % par rapport aux 50,0 millions d'euros enregistrés au cours de la même période de l'année précédente.

L'Ebit au 31 mars 2023 s'est élevé à 25,7 millions d'euros, en hausse de 21 % par rapport aux 21,2 millions d'euros du T1 2022.

La dette nette est passée de 213,4 millions d'euros au 31 mars 2022 à 186,9 millions d'euros.

Quant à l'avenir, comme l'indique une note de la société, " en l'absence de facteurs de dégradation sérieuse du scénario géopolitique et macroéconomique par rapport au scénario actuel, le groupe Sogefi, pour 2023, anticipe une croissance moyenne à un chiffre de son chiffre d'affaires et une rentabilité, hors charges non récurrentes, au moins en ligne avec celle enregistrée au cours de l'exercice 2022. "

Sogefi se négocie dans le vert de 1,0 % à 1,22 euro par action.

