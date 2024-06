Sogefi SpA est une société basée en Italie dont l'activité principale est la fourniture de pièces pour l'industrie automobile. La société conçoit, développe et produit des composants de suspension flexibles ainsi que des systèmes de gestion de l'air et de refroidissement du moteur. Les activités de la société sont divisées en deux segments : La Business Unit Air et Refroidissement se concentre sur la conception et la fabrication de composants thermoplastiques de haute technologie pour les véhicules, qui remplacent les pièces métalliques, offrant des avantages en termes de prix, de poids et d'émissions de CO2. Les lignes de produits de la société offrent des solutions telles que l'émobilité sur les applications de piles à combustible et de véhicules électriques. La division Suspension fabrique une gamme de produits comprenant des ressorts hélicoïdaux, des barres stabilisatrices, des barres de torsion, des stabilisateurs et des ressorts à lames, qui sont conçus en collaboration avec différents constructeurs automobiles. Ces produits sont conçus pour être utilisés dans les voitures, les véhicules utilitaires légers et lourds, les engins de terrassement et les wagons roulants, entre autres.

Secteur Machines et équipements industriels