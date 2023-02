Sogefi, revenus et bénéfices en hausse en 2022 ; pas de proposition de dividende

(Alliance News) - Sogefi Spa a annoncé vendredi l'approbation de ses résultats annuels 2022, faisant état d'un bénéfice net pour l'exercice clos le 31 décembre 2022 de 29,6 millions d'euros, contre 2,0 millions d'euros en 2021, ou 26,4 millions d'euros sans tenir compte de la perte comptable résultant de la vente de Filtrazione Argentina.

Les revenus de 2022 s'élèvent à 1,55 milliard d'euros, en hausse d'environ 18 % par rapport à la même période en 2021, où ils s'élevaient à 1,32 milliard d'euros.

L'Ebitda de 194,7 millions d'euros a augmenté de 1,1 % par rapport à 192,5 millions d'euros en 2021 ; en excluant les autres produits/charges non opérationnels, l'Ebitda a augmenté de 7 %.

L'Ebit s'est établi à 68,3 millions d'euros, en hausse de 17 % par rapport aux 58,4 millions d'euros de 2021.

L'Ebitda en pourcentage du chiffre d'affaires en 2022 est en ligne avec 2021 à 4,4%.

Les charges financières de 8,8 millions d'euros sont en légère hausse par rapport à 2021, où elles s'élevaient à 17,8 millions d'euros et comprenaient des produits financiers non récurrents de 1,2 million d'euros.

Les charges fiscales sont en hausse à 18,3 millions EUR, contre 13,5 millions EUR en 2021.

L'endettement net avant IFRS 16 au 31 décembre 2022 est de 224,3 millions d'euros, contre 258,2 millions d'euros au 31 décembre 2021 et 219,7 millions d'euros au 30 septembre 2022.

Au quatrième trimestre 2022, Sogefi a réalisé un chiffre d'affaires de 386,5 millions d'euros, en hausse de 17% par rapport à la période correspondante de 2021.

L'Ebitda s'élève à 43,3 millions d'euros, soit 11% du chiffre d'affaires, contre 48,3 millions d'euros au quatrième trimestre 2021.

L'Ebit est positif de 6,0 millions d'euros, contre 8,9 millions d'euros au quatrième trimestre 2021.

Le bénéfice net consolidé du quatrième trimestre 2022 est négatif de 3,4 millions d'euros, contre un bénéfice de 3,9 millions d'euros à la même période l'année dernière.

Le conseil d'administration a proposé de ne pas distribuer de dividende.

Pour l'avenir, "en l'absence d'une détérioration sérieuse du scénario géopolitique et macroéconomique par rapport au scénario actuel, le groupe Sogefi prévoit pour 2023 une croissance du chiffre d'affaires à un chiffre dans le milieu de la fourchette et un résultat opérationnel, hors charges non récurrentes, au moins en ligne avec celui enregistré en 2022", explique la société dans une note.

Sogefi se négocie dans le rouge de 8,6 % à 1,12 euro par action.

Par Claudia Cavaliere, journaliste d'Alliance News

