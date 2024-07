Le Groupe Soges SpA est une société italienne active dans le secteur de l'hôtellerie et de l'hospitalité. La société se concentre principalement sur la propriété, l'exploitation et la gestion d'hôtels. Elle opère à travers sa propre marque Place of Charme, qui propose différents hôtels, centres de villégiature et restaurants. Les services proposés par la société comprennent, entre autres, des services d'hébergement, des services de restauration, des services de transfert et l'organisation d'événements. Elle gère des établissements d'hébergement tels que Villa Neroli, Boccioleto Resort&Spa, Hotel Art Atelier, Park Hotel Chianti, Villa Agape, entre autres. Ses restaurants comprennent La Duchessa, Neroli 141, Cortefreda, Boccioleto et Il Chiostro di Pontignano. L'entreprise opère au niveau local.