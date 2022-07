Exclusif - HSBC est prêt à repousser la proposition de séparation de Ping An - sources

Ping An Insurance Group Co of China Ltd a demandé à la banque en avril d'explorer des options stratégiques telles que la scission de son activité principale en Asie afin de dégager une plus grande valeur pour les actionnaires.

En réponse, HSBC a engagé des conseillers, dont la banque d'investissement londonienne Robey Warshaw, pour l'aider à revoir sa stratégie, mais n'a pas directement commenté les demandes de Ping An.

Les grandes lignes de son plan de riposte, rapportées ici pour la première fois, sont le résultat de cette révision, selon les sources.

Un porte-parole de HSBC s'est refusé à tout commentaire. Ping An, qui est la plus grande compagnie d'assurance de Chine, n'a pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires après les heures de bureau habituelles en Asie.

Lors de l'annonce de ses résultats le 1er août, HSBC devrait faire valoir que l'avenir de la banque dépend de son réseau mondial de clients et de services, selon les sources.

Mais elle prévoit de décrire comment elle va redoubler d'efforts pour atteindre les objectifs précédemment annoncés de se retirer des activités non essentielles et de transférer une plus grande partie de ses activités vers l'Asie, ont ajouté les sources. En pratique, cela pourrait signifier se débarrasser de clients non rentables dans des pays comme la France et l'Allemagne, a déclaré une troisième source.

Il se peut qu'il ne mentionne pas Ping An par son nom ou qu'il fasse directement allusion aux appels à la rupture, a dit l'une des sources, mais en renouvelant son engagement à réaffecter le capital vers l'Asie, le créancier reconnaîtra tacitement qu'il a pris du retard dans ces plans.

Toujours comme indication de l'engagement de HSBC envers l'Asie, les deux sources ont déclaré que le directeur général de HSBC, Noel Quinn, s'est envolé il y a quelques jours pour Hong Kong et a subi la quarantaine hôtelière obligatoire de sept jours pour tenir la réunion du conseil d'administration à son siège asiatique.

ACCÉLÉRATION

L'appel de Ping An en faveur d'un démantèlement de HSBC est intervenu dans un contexte de tensions géopolitiques croissantes entre l'Occident et la Chine, ce qui a conduit certains analystes à considérer qu'il y avait plus que des forces financières en jeu derrière cette proposition.

Citant des personnes au sein d'entreprises d'État chinoises et de HSBC, Reuters a rapporté l'année dernière que Pékin était devenu désenchanté par la banque en raison de questions juridiques et politiques sensibles, de la répression de la Chine à Hong Kong à l'inculpation par les États-Unis d'un cadre du champion chinois de la technologie Huawei Technologies.

Mais les actions de la banque ont également langui et elle a complètement arrêté les dividendes en 2020 à la demande des régulateurs britanniques qui ont exhorté les banques à conserver leur capital, ce qui était à la fois une source de frustration pour Ping An et pour les actionnaires individuels de la banque basés à Hong-Kong.

Depuis lors, elle a rétabli les versements, mais l'estimation consensuelle d'un versement de 28 cents par action ordinaire en 2022 est en deçà de ses versements historiques. Les actions de HSBC ont augmenté de 2,5 % depuis que la nouvelle des demandes de Ping An est apparue le 29 avril.

En février 2021, la banque a annoncé des efforts pour que l'Asie représente 50 % de l'allocation de capital de la banque à moyen et long terme, contre 42 % à l'époque.

La banque a également déclaré qu'elle allait recentrer ses efforts sur les pays où elle peut se développer, poursuivant une stratégie de retrait des marchés non essentiels ces dernières années.

La banque essaie de se retirer de la Turquie, de l'Arménie, de la Grèce et d'Oman, a rapporté Reuters en janvier 2020, mais les progrès sont mitigés. Alors que le créancier a annoncé la vente de ses activités en Grèce cette année, et qu'à Oman, il est en pourparlers pour fusionner avec sa rivale locale, la Sohar International Bank, peu de progrès ont été rapportés sur les autres cessions.

La banque espère que l'accélération de ses plans contribuera à apaiser Ping An, selon les sources.

HSBC pourrait accélérer ses sorties de ces pays, selon l'une des sources.