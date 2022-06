HSBC Oman s'entretient d'une éventuelle proposition de fusion de la part de Sohar International.

Dans une déclaration, l'unité de HSBC Holdings basée au Royaume-Uni a déclaré qu'elle avait examiné la lettre d'intention qu'elle avait reçue de Sohar et qu'elle avait accepté d'engager des discussions préliminaires pour obtenir plus d'informations sur l'offre éventuelle.

"Si les parties conviennent de procéder à la fusion, celle-ci sera soumise à diverses conditions, notamment ... l'approbation des autorités réglementaires compétentes et des actionnaires lors de l'assemblée générale extraordinaire de chaque banque", a-t-elle ajouté.

Jusqu'à présent, Sohar n'a donné aucun détail sur les conditions de son offre éventuelle, se contentant de dire que son conseil d'administration avait décidé d'explorer la possibilité d'une transaction en espèces et en actions, sous réserve de diverses approbations.

Toute combinaison interviendrait dans le cadre d'une tendance à la consolidation du secteur dans la région du Golfe, les marges bénéficiaires ayant été réduites par la baisse des dépenses publiques, tandis que les banques tentent de se développer pour devenir plus compétitives au niveau régional.

Le plus grand créancier d'Arabie Saoudite, la National Commercial Bank (NCB), par exemple, a fusionné avec un plus petit créancier, le Samba Financial Group, pour créer la Saudi National Bank, avec plus de 240 milliards de dollars d'actifs.

Abu Dhabi a également connu deux grandes fusions bancaires.

La capitalisation boursière de HSBC Oman était de 587 millions de dollars lors de sa dernière clôture. Ses actions ont bondi de 9,7 % dimanche. La valeur marchande de Sohar est de près de 816 millions de dollars, selon les données Refinitiv Eikon. Ses actions ont baissé de près de 1 %.

La HSBC est présente à Oman depuis 1948.

(1 $ = 3,7521 riyals)