Soho House & Co Inc. est une société holding. Les activités de la société sont menées par l'intermédiaire de sa filiale, Soho House Holdings Limited. Elle propose une plateforme mondiale d'adhésion à des espaces physiques et numériques qui met en relation divers groupes de membres à travers le monde. Les membres utilisent la plateforme pour travailler et socialiser, pour se connecter, créer, s'amuser et conduire le changement. Les segments de l'entreprise comprennent le Royaume-Uni, l'Amérique du Nord, l'Europe et le reste du monde. Les membres s'engagent avec la société par le biais de son portefeuille mondial composé d'environ 41 Soho Houses, neuf Soho Works, Scorpios Beach Club à Mykonos, Soho Home, sa marque de vente au détail de produits d'intérieur et de style de vie, et ses canaux numériques. L'adhésion à Soho House donne accès à un réseau de maisons en Amérique du Nord, au Royaume-Uni, en Europe et en Asie. Le portefeuille de la société comprend également les hôtels The LINE et Saguaro en Amérique du Nord.

