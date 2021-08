Sohu.com Limited : Jefferies & Co. désormais positif sur le dossier

Données financières USD EUR CA 2021 836 M - 713 M Résultat net 2021 25,7 M - 21,9 M Tréso. nette 2021 364 M - 310 M PER 2021 31,4x Rendement 2021 - Capitalisation 801 M 801 M 683 M VE / CA 2021 0,52x VE / CA 2022 0,42x Nbr Employés 7 600 Flottant 36,0% Graphique SOHU.COM LIMITED Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique SOHU.COM LIMITED Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Neutre Neutre Neutre Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACHETER Nombre d'Analystes 3 Dernier Cours de Cloture 20,38 $ Objectif de cours Moyen 25,00 $ Ecart / Objectif Moyen 22,7% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants et Administrateurs Charles Zhang Chairman & Chief Executive Officer Joanna Lv Chief Financial & Accounting Officer Xue Mei Zhang Vice President-Operations & Human Resources Qin Huang Independent Director Da Qing Qi Independent Director Secteur et Concurrence Var. 1janv Capi. (M$) SOHU.COM LIMITED 27.85% 801 TENCENT HOLDINGS LIMITED -18.16% 564 700 NETFLIX, INC. -3.73% 230 137 PROSUS N.V. -15.23% 142 223 AIRBNB, INC. 1.80% 90 908 UBER TECHNOLOGIES, INC. -15.20% 81 498