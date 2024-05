Soilbuild Construction Group Ltd. (Soilbuild) est une société holding d'investissement basée à Singapour. La société offre une gamme complète de services immobiliers, qui comprend le génie civil, la conception et la construction, la construction, la construction clé en main, le conseil en gestion de projet, l'approvisionnement et l'installation mécanique et électrique, ainsi que le préfabriqué et la préfabrication. Ses projets achevés comprennent le projet Corporation Drive, le projet Kallang Junction, le projet G27D HDB et le projet Covered Linkways and Cycling Paths. Les projets en cours de la société comprennent le projet Yishun HDB, le projet Gambas, le projet Tai Seng Avenue Redevelopment, Verticus Condo, le projet Pioneer Sector, le projet 68 Residence, le projet LEICA A&A, le projet PALL FILTRATION A&A, le projet de pieux Soitec et le projet Toa Payoh HDB. Ses filiales comprennent Soil-Build (Pte.) Ltd, SB Procurement Pte. Ltd, Precast Concrete Pte. Ltd, Soilbuild Construction International Pte. Ltd. et Soilbuild Construction Engineering Pte. Ltd.

Secteur Construction et ingénierie