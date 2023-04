Soitec : Berenberg abaisse sa cible, reste à l'achat

Berenberg a annoncé mardi avoir ramené son objectif sur Soitec de 205 à 200 euros, tout en maintenant sa recommandation d'achat sur le titre.



Si le spécialiste des matériaux semi-conducteurs a récemment revu à la baisse ses perspectives à horizon 2026, la qualité du dossier reste entière dans une optique de long terme, estime l'analyste dans une note diffusée dans la matinée.



Certes, les prévisions dévoilées pour l'exercice 2023/2024 sont inférieures aux attentes, mais elles s'avèrent malgré tout moins mauvaises que ce pouvait redouter le marché, ajoute-t-il.



Après le ralentissement de la croissance attendue sur l'exercice 2023/2024, la croissance devrait faire son retour par la suite, promet l'intermédiaire, qui estime que la valorisation du titre demeure attractive au vu de la croissance attendue à partir de l'exercice 2024/2025.



