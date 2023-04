Soitec : Credit Suisse remonte son objectif de cours

Credit Suisse réaffirme son opinion 'surperformance' sur Soitec tout en remontant son objectif de cours de 219 à 245 euros, jugeant que la modification des objectifs du groupe de matériaux semiconducteurs réinitialise les attentes et ouvre la voie à une revalorisation.



Reflétant les nouvelles perspectives affichées par Soitec pour ses exercices 2024 et 2026, le broker abaisse ses propres estimations pour ces deux exercices de respectivement 8% et 14% pour les revenus, ainsi que de 9% et 16% pour l'EBITDA.



'Les menaces à court terme sur les perspectives de l'exercice 2024 étant en grande partie supprimées, nous prévoyons que l'attention des investisseurs se déplacera vers le potentiel de croissance à moyen terme', estime-t-il néanmoins.



