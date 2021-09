Soitec : Oddo fixe son objectif de cours à 230 E sur le titre

Oddo souligne qu'Apple devrait revenir à son calendrier traditionnel de présentation des iPhones. La date n'est pas encore officielle, mais il est probable que cette présentation de l'iPhone 13 (et non le 12s) ait lieu le 14 septembre indique l'analyste.



Apple devrait lancer également ses AirPods 3, son Apple Watch Series 7 et un nouveau MacBook Pro.



' Des rumeurs sont sorties avant l'été sur le fait qu'Apple préparait sa supply chain à une hausse des volumes de 20%, probablement sur la base de gains de PdM face à Huawei qui disparait progressivement de la plupart des marchés hors Chine ' explique Oddo.



' Ces éléments créent un contexte favorable pour les fournisseurs d'Apple en Europe. Le plus exposé reste STMicroelectronics (Surperformance, OC 47 E) pour 24% du son CA (dont 50% pour Face ID mais le groupe indique être présent sur toutes les plateformes d'Apple), Soitec (Surperformance, OC 230 E) pour plus de 15% du CA avec la fourniture du substrat de l'imager de Face ID et le substrat des puces de RF ' rajoute le bureau d'analyses.



Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.