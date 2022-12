Soitec : Oddo maintient sa recommandation

Oddo maintient sa recommandation Surperformance et son objectif de cours de 205E sur le titre Soitec.L'annonce par Soitec de son premier client pour sa technologie SmartSiC dédiée à la production de wafers en carbure de siliciu, en l'occurrence, STMicroelectonics, était attendue par Oddo.' Ce premier contrat pour le SmartSiC avec ST correspondait au scénario le plus probable et ne justifie donc pas de changement de nos prévisions de résultats ', explique l'analyste.C'est surtout sur les exercices suivants note Oddo, que cette technologie doit tirer la croissance du groupe ' avec l'objectif de générer 230 M$ de CA dans la feuille de route FY 26 '.' Nous espérons un effet d'entraînement avec l'annonce de nouveaux clients l'année prochaine sous la pression notamment de l'industrie automobile. 'Toujours confiants dans la pénétration des technologies du groupe dans l'industrie des semiconducteurs, l'analyste reste en Surperformance sur la valeur mais prévient : ' Des perturbations sont toujours possibles du fait des incertitudes actuelles sur l'évolution du marché des smartphones mais nous considérons qu'elles ne peuvent qu'être temporaires. 'Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.