Soitec : Oddo reste positif malgré un profit warning

Oddo BHF réaffirme son opinion 'surperformance' sur Soitec, malgré un objectif de cours abaissé 'de façon peu significative' de 175 à 170 euros, l'analyste ayant révisé à la baisse à court terme ses prévisions après un avertissement sur résultats.



Si ce profit warning plus important que prévu à court terme oblige le bureau d'études à réduire de 17% sa prévision de BPA pour l'exercice 2024, l'impact négatif sur ses BPA se limite à 3% en 2025 et devient nul en 2026.



'La problématique de résorption des stocks ne remet pas en cause l'histoire fondamentale de forte pénétration des technologies dans l'industrie des semiconducteurs', juge Oddo, qui se dit aussi rassuré par la dynamique promise sur les exercices 2025 et 2026.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.