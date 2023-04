Soitec : Stifel abaisse son objectif de cours

Stifel réaffirme sa recommandation 'achat' sur Soitec, tout en abaissant son objectif de cours de 190 à 180 euros, après un avertissement sur résultat lancé, en fin de semaine dernière, par le fabricant de matériaux semiconducteurs.



Le broker a réduit son BPA estimé pour l'exercice 2024 (clos en mars) de 7% après les perspectives plus faibles que prévu affichées par Soitec, ce qu'il explique 'principalement par la digestion des stocks et une faiblesse continue du marché des smartphones'.



Stifel s'attend à ce que les attentes du consensus pour l'exercice 2024 soient réduites significativement (à savoir de plus de 20%), mais il affirme continuer de voir Soitec comme 'un cas de croissance de long terme'.



Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.