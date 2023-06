Soitec : UBS réitère son conseil sur le titre

UBS confirme son conseil à l'achat sur le titre et son objectif de 178 E après l'annonce des résultats de l'exercice 23.



L'analyste estime qu'il n'y a pas de surprise, 'tous les regards se tournent vers le CMD de demain'.



'Le chiffre d'affaires de l'exercice 23 a déjà été annoncé à l'avance et la marge d'EBITDA était d'environ 36% (largement en ligne avec notre estimation de 37%). Sur la base des prévisions d'EBITDA pour l'exercice 24, nous nous attendons à des changements limités par rapport au consensus sur l'EBITDA pour l'exercice 24' indique UBS.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

