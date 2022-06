Soitec : des résultats en ligne selon UBS

L'analyste estime que les résultats de l'exercice 2022 sont globalement en ligne avec le consensus. Suite à cette annonce, UBS réitère son conseil à l'achat avec un objectif inchangé de 211 E.



' Le chiffre d'affaires de l'exercice 22 avait déjà été annoncé et la marge d'EBITDA s'élevait à 35,8 % (globalement conforme à nos estimations de 35,5 %). Sur la base des prévisions de l'EBITDA pour l'exercice 2022-2023, nous nous attendons à des changements limités de l'EBITDA par rapport à l'exercice 2021-2022 ' indique UBS.



Le résultat net consolidé de l'exercice 2021-2022 a presque triplé pour atteindre 202 millions d'euros contre un résultat net de 73 millions d'euros réalisé un an plus tôt. Le chiffre d'affaires 2022-2023 est attendu en croissance d'environ 20% à périmètre et taux de change constants et la marge d'EBITDA à environ 36%.



