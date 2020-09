BONDS : Soitec lance une émission d'Oceanes pour 325 millions d'euros

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le fabricant de matériaux semi-conducteurs Soitec a annoncé lundi le lancement d'une émission d'obligations à option de conversion et/ou d'échange en actions nouvelles et/ou existantes (Oceanes) à échéance 2025, auprès d'investisseurs qualifiés, pour un montant nominal d'environ 325 millions d'euros. "Le produit net de l'émission donnera une flexibilité additionnelle des points de vue opérationnel et stratégique et permettrait de financer des potentielles opportunités de croissance", a indiqué Soitec dans un communiqué. Les Oceanes seront émises à leur valeur nominale à la date d'émission et ne porteront pas d'intérêt, a prévenu la société. La valeur nominale par obligation fera apparaître une prime comprise entre 40% et 50% par rapport au cours de référence de l'action Soitec sur le marché réglementé d'Euronext à Paris. La fixation des modalités définitives des obligations est prévue plus tard lundi et le règlement-livraison des obligations est prévu le 1 octobre 2020. (ddelmond@agefi.fr) ed: ECH

