LA FRANCE PRIME UN CONSORTIUM EUROPÉEN PILOTÉ PAR SOITEC POUR SON INNOVATION DANS LE DOMAINE DES SEMI-CONDUCTEURS

Paris, le 17 décembre 2020 – Le gouvernement français a décerné au consortium REFERENCE piloté par Soitec, un leader mondial des matériaux semi-conducteurs basé en France, la distinction d’« Etoile de l’Europe » pour son innovation dans le secteur des télécommunications.

En s’appuyant sur une technologie basée sur des substrats de silicium sur isolant (SOI, silicon-on-insulator), REFERENCE, un projet fondé par l’entreprise commune ECSEL1, a développé des solutions industrielles pour des applications de communication.

Frédérique Vidal, Ministre française de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation a récompensé le consortium, reconnaissant « l’émergence d’un réseau européen puissant qui conforte la France dans son rôle moteur pour l’autonomie technologique de l’Europe. Les réalisations communes favorisent la prochaine génération de technologies semi-conducteurs permettant l’avènement de nouvelles solutions pour la 5G et ouvrant la voie à de plus grandes opportunités de collaboration et de recrutement en Europe. »

Dans une approche pluridisciplinaire, REFERENCE a rassemblé 15 partenaires issus de quatre pays européens, regroupant des industriels, commercialisant ou utilisant des semi-conducteurs (Soitec, STMicroelectronics, Globalfoundries, Siltronic, Sentronics, TELIT, ATEP, AED, Airbus), trois des plus grands centres européens de recherche appliquée en micro-électronique (CEA, FhG, IMEC) et trois universités de premier plan (UCB-Lyon, TU-Dresde, UBW-Munich).

Paul Boudre, Directeur Général de Soitec, a déclaré : « Le succès de notre implication continue dans le programme européen ECSEL nous aide à nous maintenir en pole position dans les télécommunications. Cela illustre notre capacité à traduire en véritables écosystèmes nos innovations dans les semi-conducteurs et à les transformer en applications pour les consommateurs finaux. Nous sommes impliqués dans les nouvelles initiatives d’ECSEL, en particulier BEYOND5, pour renforcer l’adoption de nos technologies et nous restons déterminés à soutenir l’objectif européen consistant à favoriser la durabilité de l’environnement et la souveraineté technologique. »

Bert De Colvenaer, Directeur Général d’ECSEL, félicite chaleureusement le consortium. « C’est exactement ce à quoi aspire ECSEL : une série de projets sélectionnés de façon indépendante sur la base d’appels à projets fondés sur l’excellence la plus haute, le plus fort impact et une parfaite exécution, permettant de s’appuyer les uns sur les autres pour fournir des technologies ‘made in Europe’ uniques et pertinentes, utilisées à l’échelle mondiale. Nous sommes très reconnaissants que l’un de nos projets ait remporté cette distinction : cela prouve à nouveau que ‘concevoir ensemble, travailler ensemble et investir ensemble’ au niveau européen permet réellement d’atteindre des résultats. »

CEA-Leti, l’un des principaux organismes européens de recherche et technologie dans le domaine de la microélectronique, est au carrefour du monde de la recherche et de celui de l’industrie. Emmanuel Sabonnadière, Directeur de CEA-Leti, a déclaré : « CEA-Leti soutient la croissance de l’industrie européenne au travers de ces projets H2020 / ECSEL, une capacité qui est encore plus cruciale aujourd’hui dans le contexte du plan de relance économique européen. En 2019, CEA-Leti et Soitec ont lancé le Substrate Innovation Centre ; en fédérant nos compétences nous accélérons le développement et le passage à la production de nouvelles générations de substrats innovants. »

Agenda

Le chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2020-2021 sera publié le 21 janvier 2021, après bourse.

1 L’entreprise commune ECSEL (Electronic Components and Systems for European Leadership) regroupe des fonds issus à la fois du programme européen Horizon2020, des différents pays participants et des sociétés membres.







