MISE À DISPOSITION DU RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL 2023-2024

Bernin (Grenoble), France, le 15 novembre 2023 – Soitec (Euronext Paris), un leader mondial de la conception et de la production de matériaux semi-conducteurs innovants, annonce ce jour avoir mis à la disposition du public et déposé auprès de l’Autorité des marchés financiers (AMF) son rapport financier semestriel 2023-2024 portant sur le semestre clos au 30 septembre 2023.

Le rapport financier semestriel 2023-2024 peut être consulté dans sa version française et anglaise sur le site Internet de la Société (www.soitec.com à la rubrique Investisseurs - Rapports financiers).

Le rapport financier semestriel 2023-2024 comprend :

les comptes consolidés résumés au 30 septembre 2023,

le rapport d’activité sur le premier semestre de l’exercice 2023-2024,

la déclaration du responsable du rapport financier semestriel, et

le rapport des commissaires aux comptes sur l’examen limité des comptes précités.

# # #

Agenda

Le chiffre d’affaires du 3ème trimestre de l’exercice 2023-2024 sera publié le 7 février 2024, après bourse.

# # #

A propos de Soitec

Soitec (Euronext - Tech 40 Paris), un leader mondial des matériaux semi-conducteurs innovants, développe depuis plus de 30 ans des produits à la pointe de l’innovation, qui combinent performance technologique et efficacité énergétique. Depuis la France, où son siège mondial est implanté, Soitec se déploie à l’international grâce à ses solutions uniques et a réalisé un chiffre d’affaires de 1,09 milliard d’euros au cours de l’exercice 2022-2023. Soitec occupe une place essentielle dans la chaîne de valeur des semi-conducteurs pour servir trois principaux marchés stratégiques : communications mobiles, automobile et industrie, objets intelligents. L’entreprise s’appuie sur le talent et la diversité de ses 2 100 collaborateurs, de 50 nationalités différentes, présents sur ses sites implantés en Europe, aux Etats-Unis et en Asie. Plus de 4 000 brevets ont été déposés par Soitec.

Soitec, SmartSiC™ et Smart Cut™ sont des marques déposées de Soitec.

Pour plus d'informations : https://www.soitec.com/fr et suivez-nous sur X : @Soitec_Official

# # #

Relations investisseurs :















investors@soitec.com Contacts médias :















Isabelle Laurent

+33 6 42 37 54 17

isabelle.laurent@oprgfinancial.fr







Fabrice Baron

+33 6 14 08 29 81

fabrice.baron@oprgfinancial.fr

# # #

Soitec est une société anonyme à conseil d'administration au capital de 71,424,604 euros, dont le siège social est situé Parc Technologique des Fontaines - Chemin des Franques - 38190 Bernin (France), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Grenoble sous le numéro 384 711 909.

