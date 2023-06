MISE EN OEUVRE D’UN CONTRAT DE LIQUIDITE AVEC BNP PARIBAS EXANE

Bernin (Grenoble), France, le 30 juin 2023 - Soitec (Euronext Paris), un leader mondial de la conception et la production de matériaux semi-conducteurs innovants, annonce confier à BNP Paribas Exane la mise en oeuvre d’un contrat de liquidité à compter du 3 juillet 2023 pour une période initiale allant jusqu’au 31 décembre 2023, renouvelable par tacite reconduction pour des périodes successives de douze (12) mois.

Le contrat de liquidité conclu est conforme aux dispositions prévues par le cadre juridique en vigueur, en particulier, les articles 22-10-62 et suivants du Code de commerce, le Règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché tel que modifié, la décision AMF n° 2021-01 du 22 juin 2021 et le contrat-type de l’Association française des marchés financiers (AMAFI) du 17 novembre 2021.

Ce contrat a pour objet l’animation par BNP Paribas Exane de l’action ordinaire de Soitec admises aux négociations sur Euronext Paris sous le code ISIN FR0013227113.

Pour la mise en oeuvre de ce contrat, les moyens suivants sont affectés au compte de liquidité : huit millions (8 000 000) d’euros en espèces.

L’exécution du contrat de liquidité peut être suspendue :

- par l'une ou l'autre des parties conformément à l’article 5 de la Décision AMF.

- en cas de détention d’un nombre d’actions égal au maximum décidé par l’Assemblée Générale de Soitec, compte-tenu notamment des titres déjà détenus par la Soitec conformément à l’article L. 225-210 du Code de commerce,

- en cas cotation de l’action en dehors des seuils d’intervention autorisés par l’Assemblée Générale de Soitec,

- en cas d’arrivée à l’échéance ou de suspension de l’autorisation de rachat d’actions par l’Assemblée Générale de Soitec.

Le contrat de liquidité pourra être résilié à tout moment par Soitec, sans préavis dans les conditions de clôture du compte de liquidité prévues au contrat. Le contrat peut être résilié par BNP Paribas Exane avec un préavis d’un (1) mois.

Agenda

Le chiffre d’affaires du 1er trimestre 2023-2024 sera publié le 25 juillet 2023, après bourse.

L’Assemblée Générale de Soitec se tiendra le 25 juillet 2023.

A propos de Soitec

Soitec (Euronext - Tech 40 Paris), un leader mondial des matériaux semi-conducteurs innovants, développe depuis plus de 30 ans des produits à la pointe de l’innovation, qui combinent performance technologique et efficacité énergétique. Depuis la France, où son siège mondial est implanté, Soitec se déploie à l’international grâce à ses solutions uniques et a réalisé un chiffre d’affaires de 1,09 milliard d’euros au cours l’exercice 2022-2023. Soitec occupe une place essentielle dans la chaîne de valeur des semi-conducteurs pour servir trois principaux marchés stratégiques : communications mobiles, automobile et industrie, objets intelligents. L’entreprise s’appuie sur le talent et la diversité de ses 2 100 collaborateurs, de 50 nationalités différentes, présents sur ses sites implantés en Europe, aux Etats-Unis et en Asie. Plus de 4 000 brevets ont été déposés par Soitec.

Soitec, SmartSiC™ et Smart Cut™ sont des marques déposées de Soitec.

Pour plus d'informations : https://www.soitec.com/fr et suivez-nous sur Twitter : @Soitec Official

Relations investisseurs :

investors@soitec.com



Contacts médias :

Isabelle Laurent

+33 6 42 37 54 17

isabelle.laurent@oprgfinancial.fr

Fabrice Baron

+33 6 14 08 29 81

fabrice.baron@oprgfinancial.fr

Soitec est une société anonyme à conseil d'administration au capital de 71 178 834 euros, dont le siège social est situé Parc Technologique des Fontaines - Chemin des Franques - 38190 Bernin (France), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Grenoble sous le numéro 384 711 909.

